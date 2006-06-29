Роналдо: «С Мюллером я на короткой ноге…»

САМ «Зубастик», правда, отнесся к поздравлениям равнодушно, если не сказать холодно. «Рекорд, говорите? Да неужели... Мне безразличны все эти рекорды. Пусть статистики считают, кто и сколько забил, а мое дело - играть».

На самом деле, перед началом первенства в Германии мало кто сомневался, что вершина Мюллера, не досягаемая 32 года, будет взята. И меньше всего - сам Мюллер. Не ожидали только, что при не самых сильных соперниках Роналдо понадобится аж четыре матча, чтобы достигнуть заветной цифры 15. Критики язвили, что против Хорватии и Австралии пентакампионы играли «в неполном составе». «Зубастик» откровенно выпал из контекста и просто прогуливался по полю. В непонятках были специалисты. «Это ужас! - недоумевал легендарный Гюнтер Нетцер, ныне комментатор немецкого телевидения. - Если б дело было на производстве, поведение Роналдо можно было бы квалифицировать как саботаж». «А я его вообще что-то не заметил на поле», - вставил свое словцо Франц Беккенбауэр. Зато с японцами Роналдо проснулся, создав шесть голевых шансов и дважды поразив ворота. А затем положил начало разгрому Ганы.

Президент Бразилии Луис Инасио да Силва, или просто Лула, как его фамильярно кличут жители страны, является горячим поклонником «Зубастика». За несколько дней до игры с хорватами между ними произошел небольшой конфликтик. Журналисты устроили для Лулы телемост с лагерем сборной в Кенигштайне. Роналдо в тот момент в лагере не было (его отсутствие объясняли простудой, но, скорее всего, по бабам шлялся, стервец, как обычно, - даже на его ночные вылазки в дискотеки Паррейра смотрит сквозь пальцы). Когда же о нем зашла речь, Лула ничтоже сумняшеся и совсем не в соответствии со своей должностью осведомился: «Так он что, в самом деле, жирный?»

Паррейра ответил как образцовый дипломат: «Он очень силен, господин президент. Он уже не тот мальчик, что был в 1994 г., его телосложение претерпело изменения». Роналдо, когда до него довели этот разговор, обиделся: «Так же, как говорят о моей толстоте, весь мир судачит о его пьянстве. И так же, как вранье то, вранье и это. Три года уже меня преследует эта ложь!» В конце концов, Лула поставил точку в этой истории, отправив «Зубастику» письмо, в котором извинился за бестактность.

Интересно, что Мюллер тоже отличался крепким телосложением, если не сказать больше. Его первый тренер в «Баварии» югослав Чайковский так и называл великого бомбардира - «маленький толстый Мюллер». Это прозвище приклеилось, и рекордсмен всего, чего только можно, пронес его через всю карьеру.

Надо сказать, что достижение Мюллера все-таки выглядит более ярким - он свои 14 голов забил в 12 матчах, а «Зубастику» понадобилось 18. Зато Роналдо, при всем своем напускном равнодушии к рекордам, имеет шанс выбиться в единоличные рекордсмены - ведь сборная Бразилии продолжает выступления на чемпионате мира.