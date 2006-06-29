Медовый месяц Беккенбауэра

Зидан и Кайзер на покой не ушли

НА ПРЕСТАРЕЛЫХ французов во главе с якобы малоподвижным и утратившим вкус к игре Зиданом здесь, казалось, уже никто не ставил. Тем неожиданнее получился разгром, который они устроили в заключительном матче 1/8 финала амбициозной и напористой команде Испании. Между прочим, одной из самых молодых и до этой встречи перспективных на турнире. Главным героем матча, безусловно, стал Зинедин Зидан. Все всё видели: именно он, как в свои лучшие времена, вдохновенно дирижировал действиями экс-чемпионов мира и Европы. Именно он, словно последний гвоздь в крышку гроба, вколотил решающий гол в испанские ворота. Блестящий пример неувядаемого мастерства и силы духа...

60-летний Кайзер Франц потряс нем­цев тем, что в тайне от всех женился на своей подруге Хейдрун Бурместер, с которой был помолвлен еще в 1999 г. и от которой имеет двоих детей. Жениться не запрещено, но Беккенбауэр, который не пропускал ни одного матча чемпионата мира - для этого он перемещался по стране на вертолете - неожиданно для всех улетел в австрийс­кий Оберндорф, где у него дом. Там-то чемпион мира 1974 г. и сказал третье в своей жизни «да» во время скромной церемонии бракосочетания. «Мы даже не подозревали о предстоящей женитьбе Беккенбауэра, - сказал представитель оргкомитета ЧМ Йенс Гриттнер. - Под­робности узнали из газет».

Медовый месяц Бек­кен­бауэр и его жена проведут... на стадионах. Сразу после завершения формальностей молодожены вернулись в Германию на матчи Германия - Швеция и Аргентина - Мексика.

Украинские миллионы

МИРОВЫЕ первенст­ва - прибыльное дело не только для их организаторов, но и для большинства участников. Все сборные получают премии от ФИФА за выход в финальную часть, а национальные федерации и спонсоры, как правило, не жалеют средств для поощрения игроков. Так, один саудовский принц, расстроенный вылетом сборной Саудовской Аравии, решил болеть за Гану, подарив ее футболистам 100 тыс. долл. за победу над США.

Австралийский тренер голландец Гус Хиддинк, который с июля начнет работу со сборной России, получил 450 тыс. евро в качестве премии за выход в 1/8 финала. Если бы Австралия обыграла в минувший понедельник Италию (0:1), Хиддинк и футболисты могли бы поделить между собой еще 7,5 млн. евро, выделенные щедрой федерацией.

Пока же среди рекордсменов по заработкам - игроки сборной Украины. За выход в 1/4 финала они получат более 2 млн. долл., что уже больше, чем бразильцы за победу... на чемпионате мира (по 100 тыс. долл. на брата). А вот команде Олега Блохина завоеванный Кубок мира принесет не только почет, но и около 30 млн. долларов. Правда, в последнем случае федерация и спонсоры ничем не рискуют - в Германии сборную Украины считают одной из самых скучных команд, а ее выход в 1/4 объясняют слабостью группы, везением и мастерством вратаря Александра Шовковского, который отразил два послематчевых пенальти во встрече со Швейцарией (0:0).

Желтая карточка Иванову

В ОТЛИЧИЕ от украинцев, российский арбитр Валентин Ива­нов не заставил скучать ни игроков, ни публику, ни руководителей ФИФА, показав 12 желтых и 4 красные карточки голландцам и португальцам. Правда, рекорд, установленный 11 июня 2002 г. в матче Германия - Камерун его испанским коллегой Лопесом Ньето - 18 карточек (по восемь желтых и по красной с каждой стороны), побить не удалось.

Газеты сходятся во мнении, что Иванов и предупреждал, и удалял по делу. Прави­льность его решений никто не ставит под сомнение. Но в судейст­ве, как и в преферансе, важна последовательность карт.

По мнению ­президента ФИФА Йозефа Блаттера, Ива­нову следовало начать с красной, чтобы сразу привести в чувство футболистов, чьи эмоции били через край.

«Он должен был поступить так же, как ­французский ар­битр Жоэль Кинью, судивший матч ЧМ-86 Уругвай - Шотландия. Уже на 53-й секунде он удалил уругвайца Батисту, подозвал к себе капитанов обеих команд и сказал: «Давайте играть в футбол. Если будет еще грубость, я остановлю матч». Иванов же суетился, подбегал к боковым арбитрам, которые, кстати, ему не помогли, как и резервный судья. Игра была испорчена», - сказал Блаттер.

Как и четыре года назад в Корее и Японии, президент ФИФА решил заняться арбитрами. Список тех, кому судить оставшиеся матчи, он будет утверждать лично. Понятно, что Иванова, который рассматривался до злополучного «карточного» матча как один из кандидатов на финал, в нем не будет. Вместе с другими несправившимися он будет отправлен домой.

Большие деньги при плохой игре

ХВАЛИТЬ себя нехорошо, но Беккенбауэр уже не раз заявлял, что доволен тем, как проходит чемпионат. По разным подсчетам, он должен принести от 1,5 до 2,5 млрд. евро.

Не всем нравится, что бизнес сегодня на первом месте. Так, бывший тренер сборной Италии (1991-1996 гг.) Арриго Сакки считает, что после окончания сезона и перед началом чемпионата мира футболисты должны иметь достаточно времени, чтобы восстановить силы.

- За редким исключением (Аргентина, Испания, Гер­ма­ния, Италия) сборные показывают игру довольно низкого уровня, - говорит Сакки. - Большинство звезд устало. Рауль, Баллак, Тотти и многие другие не похожи на себя.

- Чем это можно объяснить?

- Перегруженным календарем. Национальные чемпионаты слишком длинны. А ведь есть еще и еврокубки. Мне кажется, чемпионат мира следовало бы проводить перед началом сезона. Когда я возглавлял сборную Италии, имел больше времени, чем Марчелло Липпи (нынешний тренер «Скуадры адзурры») для подготовки. Сегодня у команд нет времени, чтобы совершенствовать тактику. Лучшие образцы игры показывают теперь клубы, а не сборные.

- Будущее не вызывает у вас оптимизма?

- ФИФА должна что-то сделать. Иначе чемпионаты мира не будут нужны никому. На них все меньше зрелища и все больше скуки. В конце концов футбол отойдет на второй план, останется только бизнес. Если такое произойдет, публика перестанет смотреть чемпионаты мира.

Португалии и Англии - не верим!

БОЛЬШИНСТВО сборных уже завершили чемпионат мира. Обиднее всего тем игрокам, кто так и ни разу не вышел на поле. Из футболистов российского чемпионата это - чехи Кински («Сатурн»), Мареш («Зенит») и Иранек («Спартак»). Но, наверное, они вряд ли завидуют сербу Короману (он принадлежит «Тереку», а сейчас находится в аренде в английском «Портсмуте»), который попал под сборную Аргентины (0:6).

Ну а движение вперед продолжают все главные фавориты - Бразилия, Германия, Аргентина, Италия, Франция. От Португалии, с которой «поработал» Иванов, особых достижений не ждут, потому что большинство ее ведущих футболистов - под угрозой второй желтой карточки и, как следствие, дисквалификации на следующий матч. В Англию, потерявшую из-за травмы Майкла Оуэна и ждущую, когда же Уэйн Руни наберет форму, тоже мало кто верит. Скорее всего, до 9 июля доживут команды, уже побеждавшие на чемпионатах мира. Скучноватый получается медовый месяц у Беккенбауэра.