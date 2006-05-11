Ставка на отставки

Кто из футбольных тренеров не произносил знаменитую фразу о том, что люди их профессии ­всегда должны быть готовы к отставке?! Но одно дело – быть готовым к гипотетическому увольнению, и другое – фактически оказаться ненужным клубу. В сезоне-2006 испытать это на своей шкуре довелось главным тренерам «Спартака» Александру Старкову и «Зенита» Властимилу Петржеле.

И В «СПАРТАКЕ», и в «Зените» сделали вид, что расставание прошло по-доброму. На самом деле, скандалы не стали громкими просто чудом – участники разборок в последний момент решили все-таки не доставлять удовольствия любителям «жареного». А началось все с резкого заявления бывшего капитана «Спартака» Дмитрия Аленичева. Самый титулованный российский футболист (обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов в составе «Порту») обвинил Старкова в лицемерии и недостаточно высоком профессиональном уровне. Обычно в таких случаях клубное руководство сразу берет сторону тренера, но спартаковское, прежде чем осудить Аленичева и отправить его в дубль «Спартака», выдержало красноречивую паузу. Старков правильно понял сигнал и принял, возможно, единственно правильное решение – ушел.

Правда, многие специалисты считают, что сделать это надо было еще в прошлом году, да и вообще называют приглашение Старкова ошибкой спартаковского руковод­ства, на которое этот тренер произвел впечатление своей работой с национальной сборной Латвии. (На Чемпионате Европы 2004 г. в Португалии она сыграла вничью с немцами и достойно смотрелась во встречах с Чехией и Голландией.)

Старков начал перестраивать «Спартак» по образу и подобию рижского «Сконто», с которым побеждал 12 раз в чемпионате Латвии. Красно-белые стали играть более мощно, но в то же время более прямолинейно, окончательно растеряв остатки своего фирменного стиля, который десятилетиями оттачивали Константин Бесков и Олег Романцев. Настоящих ценителей не могло ввести в заблуждение даже второе место «Спартака» в сезоне-2005. В очных встречах с командами из первой «шестерки» девятикратный чемпион России набрал всего 7 очков, победив только «Рубин» на своем поле.

Когда же в начале нынешнего сезона «Спартак» сразу стал терять очки, поставив под угрозу выполнение главной задачи – возвращение чемпионского титула – стало ясно, что дни Старкова как тренера красно-белых сочтены.

В Питере тоже мечтали, что чех Властимил Петржела сделает «Зенит» чемпионом. Но ожидания оказались напрасными. Петржеле так и не удалось добиться сбалансированной игры, к тому же между тренером и футболистами начались конфликты. Дошло до того, что полузащитник Владимир Быстров отказался играть под руководством Петржелы и был продан в «Спартак».

Но оказалось, что запутанные отношения с футболистами (и прежде всего с лидерами клуба Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым) – еще полбеды. Не заладилось у Петржелы и с новым, газпромовским руководством «Зенита». Главный тренер открыто критиковал стиль работы президента клуба Сергея Фурсенко, что тому вряд ли могло понравиться. Стоит ли удивляться, что скоро Петржеле было отказано в доверии.

Кто придет на место Старкова и кто станет преемником Петржелы? Из кандидатов на пост главного в «Спартаке» наиболее вероятным называют бывшего вратаря красно-белых Станислава Черчесова, работающего в Австрии, а в «Зенит» прочат голландца Дика Адвоката, который еще недавно считался претендентом на должность наставника сборной России. Но кто бы ни пришел, хуже вряд ли будет: потому что и Старков, и Петржела явно не соответствовали уровню задач, стоящих перед нашими ведущими клубами.