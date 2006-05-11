Чемпионка мира и Олимпиады в Афинах, 18-кратная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева с ноября прошлого года живет и тренируется в Италии. Ее тренер — Виталий Петров, «поднявший» выдающегося шестовика современности Сергея Бубку. О чем мечтает 24-летняя спортсменка? Об этом она рассказала в интервью нашему корреспонденту Нонне НИКИТСКОЙ.

Прощай, Волгоград!



— ИЗ ВОЛГОГРАДА я уехала 1 ноября прошлого года. Родители одобрили мое решение. Я объяснила им, что это необходимо для новых достижений. В Волгограде я уже досконально все знаю, и мне была нужна новая волна, волнение в душе. Уезжая из России, я знала, что лучшее — враг хорошего. Но кто не рискует…



— Для этого нужен толчок?

— Таким толчком стала большая перемена, которой я безумно рада. Я уехала по собственной воле, меня никто не выгонял. И ушла от моего тренера Трофимова исключительно ради постижения чего-то нового. И теперь стала гораздо более известной и в Европе, и в мире, нежели тогда, когда занималась только в Волгограде. Сейчас меня в легкой атлетике знает каждый. Это важно, потому что после спорта я хочу найти свое место в жизни, причем спортивной.



— Расшифруйте.

— Хочу работать в спортивной системе на международном уровне. С ноября по февраль уже побывала на сборах в Монако, в Италии, на Украине и в Швеции. Стены, как бывало в Волгограде, уже не давили.



— Когда вы с Петровым впервые начинали, какие цели себе наметили?

— Больше диктовала я. Сказала: «Хочу прыгать высоко и остаться на том уровне, на котором была». В марте стала под его руководством «зимней» чемпионкой мира в Москве. Петров замечательный тренер. Сейчас, например, мы стали менять технику бега. Раньше бежала внаклон, сейчас — прямее. Это даст возможность использовать более длинные и жесткие шесты и сильнее отталкиваться. В технические нюансы я не углубляюсь, а просто, как всегда, делаю то, что говорит тренер. Если много знать, могут возникнуть завихрения в башке.



— Где сегодня Ваш дом?



— На олимпийской базе в Формии, в Италии, в двух часах езды на машине от Рима. Живу в большом общежитии, в 15-метровой комнатушке с душем и кухонькой. Но не готовлю, а питаюсь со всеми спортсменами в столовой. Есть на базе сауна, восстановительный комплекс, массаж, словом, все, что необходимо спортсмену. Машины у меня там нет, до супермаркета метров 50, а больше ездить-то некуда. На тусовки меня не тянет — такой уж я человек. И вообще ничего лишнего я себе не позволяю. Тренировка — обед, спать, вечером опять тренировка, ужин — спать.



Ла Скала подождет



— А ЧТО вы видели за это время, кроме стадионов? В Ла Скала, например, были?



— Да вы что? Я не помню, когда последний раз в кино-то ходила, настолько сконцентрирована на спорте. Даже если чего-то хочется, не могу себе этого позволить во имя спорта и результата. Книгу вот могу почитать.

— Одеваетесь, повинуясь внутреннему импульсу, или на что то все таки ориентируетесь?

— Услугами стилистов не пользуюсь. Покупаю исключительно то, что понравилось и что подошло. Люблю строгий повседневный стиль от «Дольче и Габбана». Да и вообще, не только при покупке одежды, руководствуюсь принципом «нравится - не нравится». Например, так купила после Олимпиады «БМВ».



Родина — это святое!



— ХОДИЛИ слухи, что итальянцы предлагали вам шесть миллионов за смену гражданства?



— Как же я смеялась, узнав про это от немецких журналистов! Не скрою, приятно, что меня так дорого ценят. Однако подумала: боже, о чем они вообще там говорят? Ничего не понимаю! Какое гражданство? Вы о чем, ребята? Я — россиянка, выступаю за Россию и никогда словом не обмолвилась, что хочу уехать навсегда. А вот в рекламе бы поработала с удовольствием — рекламировала бы одежду, духи и автомобили, словом, все крупное, что стоит внимания.



— Психолог вам не нужен?



— Я никому не доверяю и не посвящаю в свои дела. Меня мама приучила верить только в себя.