…Он сказал «Поехали!» и махнул рукой

На этой неделе стартует Кубок Гагарина – жёсткая рубка 16 клубов КХЛ, из которых, как в фильме «Горец», «в живых останется только один». Представляем расклад сил перед плей-офф, за которым весь хоккейный мир будет наблюдать до апреля.

«Атлант» или Атлантида?

Самая интересная пара – это СКА (Санкт-Петербург) против «Атланта» (Мытищи). Газпромовский гигант никак не может выиграть Кубок Гагарина, его ненавидит вся лига, болельщики в исступлении бросают сосиски с трибун, пошло обыгрывая название СКА… Питер окажется под серьёзным давлением.

А тут ему под руку подворачивается команда, сотворившая сказку. Ещё месяц назад «Атлант» шёл на дно как Атлантида, не мечтая о плей-офф. Но Мытищи чудесно собрались и выдали серию из 9 побед. Конечно, люди будут болеть за слабого…

– Сможет ли «Атлант» обыграть СКА? Это вряд ли! – саркастически замечает дважды олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Борис Майоров в интервью «Советскому спорту». – Вы посмотрите, кого из крепких клубов победили Мытищи по ходу своего спурта. Только ЦСКА и «Локомотив». А в плей-офф совсем другой расклад! Битва до четырёх побед с главным фаворитом, уже завоевавшим Кубок континента (первое место в регулярном чемпионате). Думаю, СКА уже в первых домашних матчах поставит «Атлант» на место.

При этом не очень верю, что питерцы в итоге станут чемпионами. В кубковых битвах СКА не особо силён. Он традиционно уступает более зубастым противникам с чётко поставленной обороной.

Душа болеет за «Локомотив»

Москва увидит две серии: ЦСКА против чешского «Льва», «Динамо» против братиславского «Слована». В чём-то они похожи. Чехословацкие новички КХЛ, в последний момент попавшие в плей-офф, будут упорно биться в обороне и ловить фаворитов на ножи контратак.

Поэтому лучше поговорим о серии «Локомотив» – «Северсталь».Это первый плей-офф возрождённой команды из Ярославля. Все мы помним трагедию «07.09.2011», когда разбился самолёт «Як-42» с командой «Локомотив» на борту. Та боль не утихла до сих пор. И по-человечески за ярославскую команду будет болеть вся Россия.

– Было бы красиво, если б чемпионом стал «Локомотив», – вздыхает Майоров. – Но готов ли «Локомотив» сейчас к титулу? Думаю, пока нет. Всё-таки одного сезона мало для того, чтобы так выстрелить.

Сдавал ли матч Крикунов?

В Восточной конференции «Ак Барс» лавировал, лавировал, да не вылавировал, попав уже в первом раунде на «Нефтехимик». Две команды из Татарстана будут выяснять отношения. И фанаты подозревают, что клубу из Нижнекамска поступит указание сверху: сложить оружие!

– Такого не будет никогда! – восклицает Майоров. – Да и не в первый раз эти команды встречаются в плей-офф. Другое дело, что «Ак Барс» сильнее, и результат серии предрешён. Но никто не станет жертвовать репутацией, гоняя договорняки.

…Кстати, о договорняках. Сейчас в Интернете гремит скандал. Популярный блогер с ником Трактор Бэнг обвинил главного тренера «Барыса» Владимира Крикунова в том, что тот сдал матч своему бывшему клубу «Нефтехимик» и помог ему выйти в плей-офф, на который также претендовала «Югра».

Крикунов обиделся и сказал, что подаёт на блогера в суд: «С какой стати он меня оскорбляет? Что я ему плохого сделал? Пусть теперь отвечает за свои слова!»

Такой же прецедент в хоккее, как в фигурном катании дело «Журанков – Плющенко». То есть «Закон о клевете» уже работает в спорте на всю катушку.

…Две интересные пары на Востоке: «Трактор» (не путать с Трактор Бэнгом) против «Барыса». Тут стоит ждать много голов, две команды играют от атаки. А ещё «Авангард» – «Сибирь», и здесь мы увидим яркий хоккей.

– Советую обратить внимание на серию магнитогорского «Металлурга» против «Салавата Юлаева», – отмечает Майоров. – Тут ждите жестокую рубку. Команды стоят рядышком в таблице. И лично я не верю в «Магнитку». Уж больно сдала команда после отъезда тройки энхаэловцев – Малкина, Гончара, Кулёмина. Женя Малкин – вообще лучший хоккеист мира. Как такого заменить?

Да, есть главный бомбардир КХЛ Сергей Мозякин. Но ему нужны хорошие партнёры. Те, кто будут находить свободного Мозякина точным пасом. Сам по себе Сергей игру переломить не умеет, в отличие от Малкина, Дацюка, Ковальчука.

«Салават» же по ходу сезона наращивал мощь. Ставлю в этой серии на Уфу. Ну а вообще нас ждёт очень интересный плей-офф.

…Трудно не согласиться с Борисом Александровичем, которому недавно исполнилось 75 лет (поздравления от «Аргументов неделi»!). Пока в футболе маются дурью, строя воздушные замки в виде чемпионата СНГ, который уже запретила ФИФА и подвергла забвению Украина, в хоккее ведут методичную работу. К своему пятому сезону КХЛ уже обогнала по посещаемости Российскую футбольную премьер-лигу. Да и по качеству зрелища, кристальной чистоте борьбы, комфорту для зрителя – тоже впереди всех в России.