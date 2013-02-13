Хватит сидеть в скорлупе Евротура!

Сборная России по хоккею заняла только третье место на шведском этапе Евротура. Грустно. Хотя кому нужен этот турнир, если через год Олимпиада, на которой решится всё? А перед Сочи у главного тренера Зинэтулы Билялетдинова не очень весёлое настроение…

Фавориты – не мы

Начала-то наша команда за здравие… Победила финнов в Питере (4:3 по буллитам), красиво разгромила шведов (4:1), которые на домашнем турнире выставили суррогат, а не сборную.

Но потом – 1:2 от чехов. И мы рухнули в таблице. Форвард Евгений Кузнецов ворчал в микст-зоне: «Задавайте вопросы по игре!» – это у него о зрителях спросили. Болельщики в шведском городке Мальмё вообще не ходили на хоккей. Нужен он им, как рыбе зонтик. Ведь там живут не гордые скандинавы, а в основном арабы и прочие иммигранты. Выговор Швеции за организацию турнира. Ну а наша команда «уснула» на пустом стадионе и не смогла показать свой лучший хоккей.

Зинэтула Билялетдинов разводил руками, когда у него поинтересовались: «Остаётся год до Сочи. Всё ли идёт так, как вы думали, когда принимали сборную?» – «Объекты строятся, без проблем. А в остальном… У нас не хватает людей. Тех, кто будет играть за сборную. Вот нет центрфорвардов на всю Россию. И где их взять?»

Ещё колоссальная проблема с защитниками, не очень надёжны вратари (от американских горок Ильи Брызгалова вообще можно сойти с ума). А на днях опубликовали версию состава сборной Канады, какой она может быть в Сочи… И знаете, сборная России рядом не стояла. Фавориты – не мы.

«Где золото, Владик?»

Хотя ещё вопрос, отпустит ли НХЛ своих игроков на Олимпиаду. Заокеанская лига недовольна тем, что в стороне от колоссальных прибылей, которые получает МОК. Это ведь он устраивает бал, гребёт кассовые сборы, львиную долю от рекламодателей. НХЛ – бедный родственник, и к такой роли американские боссы не привыкли.

Зачем им прерывать свой календарь чемпионата на три недели? Это в России привыкли к окнам под Евротур. А в Северной Америке – это нонсенс. Потому что теряется интерес зрителей в Нэшвилле, Филадельфии, Анахайме. Там свои команды роднее, чем какой-нибудь матч Словения – Словакия в Сочи.

Парадокс, но Федерации хоккея России (ФХР) даже выгодно, чтобы НХЛ не отпустила лучших звёзд на Олимпиаду. Ведь тогда можно сколотить сборную из игроков КХЛ, а это вторая по силе лига в мире. И наши шансы на успех резко подскочат. А когда президент ФХР Владислав Третьяк будет отчитываться перед Владимиром Путиным, у него спросят совсем не о том, почему Олимпиада получилась непредставительной. «Где золото, Владик?» – так поставят вопрос.

Фазель и эгоисты

Президент Международной федерации Рене Фазель в этот четверг примет участие во встрече в Нью-Йорке, на которой поговорит о Сочи с боссами НХЛ и профсоюза игроков.

– Уверен, все энхаэловцы хотят участвовать в Играх, – сказал Фазель. – У комиссара лиги Гари Бэттмана нет иного выбора, кроме как приехать в Сочи. Но мы пока не подписали договор. Мешает эгоизм отдельных личностей из Северной Америки. Хочу, чтобы мы достигли компромисса до начала чемпионата мира. Май – крайний срок. Это позволит федерациям лучше подготовиться к Олимпиаде… Я очень рад, когда Овечкин и другие российские игроки заявляют, что готовы приехать в Сочи, даже если не будет соглашения с НХЛ. Мы найдём способ осуществить их желание, если до этого дойдёт дело. Но, надеюсь, всё будет решено законным путём.

…Тут Фазель как бы намекает: «Игроки ваши, Бэттман, и так сбегут из Америки в Сочи. А мы, ИИХФ, разрешим им играть. Поэтому соглашайся, Гари, подобру-поздорову, твоя карта и так бита».

А вот экс-министр спорта, легендарный защитник Вячеслав Фетисов уверен, что НХЛ проявит ослиное упрямство и никуда не отпустит игроков. Страсти кипят, как в латиноамериканском сериале. Поэтому унылый Евротур на этом эмоциональном фоне как-то теряется.

Кстати, исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк сообщил, что Евротур будет реформирован в чемпионат Европы. Число участников расширится с четырёх до шестнадцати команд. В апреле проведут финал четырёх, как в клубном баскетболе Европы.

Серьёзный турнир мы увидим. И пусть сейчас эксперты взвыли: «Как же так? Зачем России играть с латышами, казахами, австрийцами вместо шведов и финнов?» – это пустое. Главное ведь что? Идёт развитие. Хоккей уже не тот, что в 80-е годы. Всё больше стран играет. Посмотрите, кто победил на отборочных турнирах в Сочи – Латвия, Словения, Австрия. За бортом остались Белоруссия, Украина, Казахстан, Германия. Норвегия уже поигрывает мускулами, Дания показывает достойный хоккей, КХЛ хочет принять в своё лоно клубы из Хорватии и Италии…

А выбор прост. Или сидеть в скорлупе Евротура – тогда скатимся по рейтингу до хоккея с мячом. Или развиваться – и тогда хоккей обгонит даже футбол.