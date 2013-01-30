Как «Динамо» отомстит Артюхину?

Звёзды НХЛ вернулись в Америку, но скучнее жить не стало. Гренадёр СКА Евгений Артюхин в матче с «Динамо» едва не изуродовал финна Янне Яласваару, за что получил дисквалификацию. А ведь эти команды наверняка встретятся в плей-офф Кубка Гагарина. Неужели увидим кровную месть?

Акт вандализма

Яласваару не назовёшь чистым игроком. Стиль финна в том, чтобы исподтишка ударить соперника, вывести из себя. Нужно, чтобы тот схватил удаление, – и тогда «Динамо» сможет разыграть большинство. В хоккее такое амплуа игрока называется «провокатор».

Но Янне в случае с Артюхиным даже не провоцировал. Может ли заяц вывести из себя трёхметрового динозавра? Просто Яласваара подъехал к гиганту, когда тот владел шайбой, и толкнул его на борт. Обычный силовой приём. И чья вина, что Евгений ударился головой об заградительное стекло и разбил нос? На коньках нужно стоять лучше.

Потом начался беспредел. Взбешённый Артюхин схватил Яласваару за шкирку как котёнка, встряхнул, бросив на лёд, – и начал избивать беззащитного человека, нанося пудовыми кулаками могучие удары в голову. Финн даже не сопротивлялся: бесполезно. Да и арбитры среагировали не сразу. А когда набросились на агрессора, его жертва уже лежала пластом. Странно даже, что Яласваара не получил сотрясение мозга. Но голова его напоминала противотанковый ёж.

Случись история в НХЛ, Артюхин немедленно получил бы 20–25 матчей дисквалификации. За океаном есть кодекс чести: упавшего бить нельзя! Это называется вандализмом. У нас гренадёр был отстранён всего на три игры. И вот мудрое решение Спортивно-дисциплинарного комитета! Артюхин вернётся на лёд 1 февраля, когда СКА в Санкт-Петербурге примет… московское «Динамо».

Великая депрессия

В КХЛ не просчитали даты? Возможна вендетта. Вон чешский легионер «Динамо» Якуб Петружалек прямо сказал: «Мы ненавидим Артюхина».

С другой стороны, встреча СКА с динамовцами в Кубке Гагарина неизбежна как победа коммунизма. Вы же помните прошлогоднюю дуэль, когда тренер Олег Знарок морально задавил оппонента Милоша Ржигу и Москва разгромила Питер – 4:0 в серии. А ведь СКА – это хозяин «Газпром», учредитель КХЛ и гигантские амбиции выиграть титул чемпиона. Сейчас же вместо славы питерская команда получает град сосисок с трибун. Так фанаты салютуют обидному прозвищу клуба-олигарха («соси-ска»), который мало где любят, кроме Санкт-Петербурга. Хотя к богатым в России так относились всегда.

Когда завершился локаут и звёзды НХЛ вернулись за океан, в нашей лиге наступила великая депрессия. Казалось бы, самобытный матч «Динамо» – «Металлург» (Магнитогорск). Но журналисты всё равно вздыхают: ах, если бы играли Овечкин против Малкина… Кстати, Малкин – до сих пор лучший ассистент КХЛ, хотя уже давно набирает очки в «Питтсбурге».

Хандра должна закончиться к середине февраля, когда стартует плей-офф Кубка Гагарина. Вот там будут и аншлаги, и крутые сюжеты! Как выступит обновлённый «Локомотив»? Чего ждать от мятежного Радулова и его ЦСКА? Что покажет иностранный новичок «Слован» и кто победит в зелёном дерби «Ак Барс» – «Салават Юлаев», если оно состоится?

Видишь суслика?

Сейчас рубка за место в плей-офф идёт нешуточная. «Атлант» отдал своего лидера Николая Жердева в «Ак Барс» – и сразу же пошла игра. Парадокс, но теперь у Мытищ есть шанс пробиться в кубковую восьмёрку.

Ведущих игроков раздают почти все аутсайдеры: Александр Королюк из «Витязя» уезжает в «Магнитку», Якуб Петружалек из «Амура» – в «Динамо», новокузнецкий «Металлург» вообще устроил распродажу всего состава. Можно назвать её позорной, но винить нужно руководство Кемеровской области, которое слабо поддерживает хоккей.

Президент КХЛ Александр Медведев отрицает, что у нас есть скрытая аренда. Но это как в фильме ДМБ: «Видишь суслика? И я не вижу. А он есть». Кто лучше подсуетился перед плей-офф, тот и усилил состав. Заменил отчаливших Малкина, Овечкина, Ковальчука…

Ну а в утешение аутсайдерам Медведев придумал Кубок Надежды. Те команды, которые не попали в Кубок Гагарина, разыграют между собой утешительный приз. Победитель, между прочим, получит 15 миллионов рублей. А ещё на себя все расходы по перелётам берёт лига.

Вот вы скажете: зачем этот турнир нужен вообще? Игроки лишились всякой мотивации. Но я напомню, что в нашем хоккее есть странный обычай. Команда завершила сезон 17 февраля. Но хоккеисты должны до 30 апреля ходить на тренировки, усердно работать на льду и в зале. Потому что их контракты рассчитаны именно до такого срока. И они получают зарплату, а деньги нужно отрабатывать. Так не лучше ли увидеть хоть какой-то хоккейный турнир, чем имитацию труда?