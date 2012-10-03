Мал Малкин, да дорог

Знаменитый форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в родную «Магнитку» на время локаута и набрал уже семь очков в первых пяти матчах. Женя снова доказывает, кто тут сильнейший хоккеист мира. Но путь в спорте у парня совсем не был гладким. Говорят же о русском человеке: ему чем хуже, тем лучше. Это как раз об уральце Малкине. У него многое получалось «вопреки»…

Вы убили мою мечту об НХЛ…

Вся Россия стояла на ушах, когда перспективный хоккеист Женя Малкин сбежал из расположения команды «Металлург» (Магнитогорск) в аэропорту Хельсинки. Всё получилось, как в криминальном боевике. Как в лихие 90-е, когда американские агенты-жучки вывозили за бугор наших лучших атлетов. Тему даже обсуждали в передаче Андрея Малахова на Первом канале. Если уж уральский хоккей стал интересен домохозяйкам, можете себе представить калибр скандала.

Слухи тогда о юном форварде ходили самые разные. Дескать, генменеджер «Магнитки» Геннадий Величкин явился в дом Малкиных, приковал игрока наручниками к батарее и держал так до трёх часов ночи, пока тот не подписал контракт с его командой. А когда заплаканный Женя поставил свою закорючку, то права на него автоматически стали принадлежать российскому клубу. И в ночи, когда Карабас-Барабас ушёл, Малкин отправил ему SMS дрожащими руками: «Вы убили мою мечту об НХЛ…»

Многое тут – ерунда. Но история сложилась так, что «Магнитогорск» проиграл дело в американском суде («какая-то чернокожая женщина, не вслушиваясь в наши доводы, безразлично ударила молотком», – с отвращением рассказывал Величкин). Евгений Малкин остался в НХЛ, один на один со своей мечтой.

Джино против бизона

Травма и Малкин – слова, которые часто ходят рядом. Так совпало, что в первом же выставочном матче, против «Филадельфии», молодой форвард «Питтсбурга» столкнулся со своим партнёром Джоном Леклером, сделал кульбит в воздухе и приземлился на плечо. Пропустил около месяца…

Несколько раз Малкин рисковал здоровьем, когда его жёстко атаковал товарищ Александр Овечкин. Саша и Женя вместе играли за сборную, на драфте НХЛ их выбрали под первым и вторым номером в один день. Но однажды простодушный Малкин рассказал в прессе, как Овечкин в ресторане сломал нос его агенту. Александр взбесился, что его друг вынес сор из избы. И при каждом удобном случае в матчах «Вашингтон» – «Питтсбург» старался размазать Малкина по борту.

Однажды вообще чуть до драки не дошло. Джино (прозвище у болельщиков, Евгений на американский манер) только крутил пальцем у виска. Но Овечкин, в ярости похожий на разъярённого бизона, успокоился только в 2009 году. Сначала их помирил Илья Ковальчук на матче «Всех звёзд». А потом Малкин получил жуткую травму, при которой раньше вообще завязывали с хоккеем.

История приключилась у борта, когда Женя завозился с шайбой и в него на полной скорости влетел двухметровый защитник «Буффало» Тайлер Майерс. Колено хрустнуло, нога неестественно изогнулась… Малкин с трудом докатился до бортика, ушёл в раздевалку. И не вернулся – врачи выяснили, что Евгений порвал сразу две связки правого колена.

Это уже повесть о настоящем человеке. По диагнозу Малкин должен был лечиться минимум полгода. Но рвался выйти на лёд через три месяца, чтобы помочь «Питтсбургу» в плей-офф (с риском окончательно добить себя). Слава богу, обошлось без донкихотства. Однако всё лето, когда многие хоккеисты отдыхали на пляжах Майами и Турции, Евгений Малкин пахал как проклятый. К нему даже в Москву прилетал тренер «Питтсбурга» по физподготовке и удивлялся, как работает Джино. Сжав зубы, преодолевая боль, до седьмого пота.

Мечта любого тренера

Малкин – классический форвард советской школы. Если Овечкин похож на канадца и берёт своё за счёт силового напора, если Ковальчук делает ставку на бешеную скорость и мощный щелчок – то Джино играет размашисто, может финтом кого угодно убрать с пути. Бросок такой, что закачаешься. Золотые руки, быстрые ноги, хорош в обороне… Слабым местом считалась только игра на вбрасываниях, но и этот пробел Малкин с годами устранил.

Когда в «Питтсбурге» получил травму капитан Сидни Кросби, Женя сыграл по русскому принципу – за себя и за того парня. Тащил команду так, что она в 2009 году выиграла Кубок Стэнли, а самым ценным хоккеистом плей-офф («Конн Смайт Трофи») североамериканцы признали Евгения Малкина. Небывалый случай в истории российского хоккея!

В прошлом сезоне Кросби снова сел на больничный, и Малкин опять потащил «Питтсбург», как тягач. Кажется, чем больше у Жени простора на льду, тем ему лучше. Ведь у него с Кросби одинаковое амплуа – центрфорвард. И когда икона канадского хоккея выходит на лёд, то ему автоматически ставят в звено лучших партнёров. А Малкин при всех своих подвигах оказывается во второй тройке.

Но это лирика. А факт в том, что в сезоне-2011/12 Евгений Малкин заставил всех забыть о его порванных связках. Стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком сезона НХЛ. А потом приехал в сборную России и впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира. Обычно скупой на похвалы главный тренер Зинэтула Билялетдинов говорил: «Малкин – это мечта тренера». Билл сумел уловить нерв игры Джино, определил его в тройку к двум омичам из «Авангарда» – Александру Пережогину и Александру Попову.

До чемпионата мира все говорили, что Билялетдинов делает большую ошибку, собирая такую мозаику. А после турнира признали, что ход гениальный, и тройка эта – одна из лучших в мире. Даже из «Питтсбурга» звонили, интересовались – можно ли подписать контракты с Поповым и Пережогиным? Уже, говорят, и контракты для них приготовили – только подпись поставь…

Ну а Малкин был назван лучшим хоккеистом чемпионата мира. Признание по обе стороны океана. Но больше всего о Жене говорят не трофеи и титулы, а одно решение в октябре 2011 года. Когда разбился самолёт с ярославским «Локомотивом», Малкин сам пошёл к генменеджеру «Питтсбурга» и попросил ближайший матч с «Вашингтоном» посвятить памяти погибших хоккеистов. Тогда с Россией скорбела вся Америка.

Евгений Малкин – не просто выдающийся форвард. Он ещё и человек золотой.