//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт Хоккей

Светлая голова Павел Дацюк

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Светлая голова Павел Дацюк
Фото ИТАР-ТАСС

Павел ДАЦЮК подписал контракт с ЦСКА на время локаута, и появилась надежда, что в Москве хоть кто-то начнёт ходить на армейцев. Потому что матчи Дацюка – это шоу Бенни Хилла и фокусы Дэвида Копперфильда в одном флаконе. Вы видели, как он забил гол в первом же матче? Головой! И если б не зловредные судьи…

Зовите меня хоккейным Месси

Во втором периоде Дацюк поддержал лихую атаку Александра Радулова. Шайба срикошетила от клюшки, взмыла в воздух на пятачке… Тут Паша подъехал и шлемом её в ворота – тюк! Все только рот раскрыли.

Жаль, арбитры отменили этот шедевр. Поступили как вандалы, которые изрезали ножом картину «Мона Лиза». Дескать, было направленное движение частью тела, и к клюшке это не имеет отношения.

Павел Дацюк после матча сокрушался:

– Я так и не понял, почему не засчитали шайбу. Объясните мне! Головой ведь забил – не рукой, не коньком. Почему нельзя-то?

– Возможно, судьи так трактовали правила. По-футбольному ведь нельзя забивать.

– Так ведь я же не ногой! Эх, была мечта! И она свершилась. Но арбитры безжалостно её убили…

– Вы летом любите играть в футбол. Такие голы забивали?

– Только если мне мячик в голову попадёт.

– Кто вам больше нравится – Криштиану Роналду или Лионель Месси?

– Роналду играет красиво, с энтузиазмом. Но меня больше тянет к футболу Месси. Я видел немного его матчей. Но уважаю парня за работоспособность, технику, нестандартные решения на поле. Попробуй отобрать у него мяч!

– Знаете, что иногда болельщики называют Месси футбольным Дацюком?

– А меня – хоккейным Месси? Только Лионель не ездит на смены так часто, как я.

Игроки – это скот

Единственная тема, о которой Павел Дацюк отказывается говорить наотрез, – локаут. К нему подошёл корреспондент англоязычной телекомпании, задал вопрос. А Паша притворился дедушкой: «Что? Я вас не слышу. Говорите громче!»

По поводу локаута Дацюк всё же уточнил, что сейчас вообще старается не думать о Северной Америке. Он находится в подвешенном состоянии, и все эти переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков решил оставить в стороне. Когда подпишут новое соглашение и локаут кончится – он уедет в «Детройт». А сейчас надо думать только о ЦСКА.

И это правильно. Вот президент «Детройта» Джим Девеллано уже нарвался на штраф лиги в 250 тысяч долларов за то, что сравнил хоккеистов с коровами: «Владельцы команд НХЛ – это как ранчо, а игроки – как рогатый скот. У владельцев есть ранчо, и они позволяют игрокам там пастись. Так было всегда и так будет. Владельцы команд просто не позволят союзу игроков помыкать собой, этого никогда не случится».

Иногда лучше молчать, чем говорить.

Живёшь, как в Дне сурка

Павел Дацюк только осваивается в Москве. Ищет квартиру, привыкает к пробкам. Дацюк уже играл за столичное «Динамо» во время локаута в 2004 году. Но тогда Паша поселился в Химках, откуда по прямой до базы в Новогорске – 15 минут. Теперь же надо искать жильё в районе Ходынки или «Аэропорта».

– Довольны своей игрой? – поинтересовались репортёры у Дацюка после дебюта.

– Не разочаровался. Я думал, всё будет хуже. Но меня хорошо приняли в ЦСКА – помогли советами, подсказками. Я и сам знаю, в чём прибавлять. Нужно больше бросать, без этого не будет голов. Надо подтянуть реализацию моментов.

– Форму уже набрали?

– Мне выдали спортивную. А физическая пока в процессе, – Дацюк по обыкновению выдаёт шутки, как комик Бенни Хилл.

– Почему вас поставили на правый фланг? Вы же обычно в центре играете.

– Так это мой дебют. Главный тренер Валерий Брагин дал мне возможность чуть-чуть вкатиться в игру. Не сразу сосредоточить всё внимание на обороне.

Но я всё равно чувствовал себя не в своей тарелке. Было и душно, и медленно, и лёд не такой, и шайба квадратная. Это потому, что отпуск получился слишком длинным.

– Как изменилась российская лига со времён прошлого локаута?

– Да я сам постарел на восемь лет и стал медленнее! Изменений очень много. Дайте мне три года на адаптацию!

– Вас не смущает, что на матчи ЦСКА ходит так мало зрителей?

– На Ходынке мне мало не показалось. Тем более тут сиденья раскрашенные. Посмотришь по сторонам – кажется, что аншлаг! А в старом дворце ЦСКА я ещё не играл, поэтому трудно сравнивать. Но если команда начнёт показывать более уверенный хоккей, чаще побеждать – то зрители на нас пойдут.

…Однажды у Дацюка спросили: «Не жалко вам посвятить самые ценные годы жизни только хоккею?»

Он ответил: «Жалеть точно не буду. Я получаю огромное удовольствие от игры. И, надеюсь, дарю радость болельщикам. Годы идут – да, согласен. Мы очень привязаны к хоккею. Игровой сезон расписан по минутам. Я называю это Днём сурка. Иногда возникает мысль, что на это тратишь всё время. Но нет сожаления. Я верю в теорию, что каждому свыше ниспослано предназначение. Важно его найти и отлично исполнить. Хоккей – это моё».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Экс-советник Путина предрек взрыв политсистемы Украины после возвращения Донбасса

Возвращение непризнанных ДНР и ЛНР под киевскую юрисдикцию взорвет политическую систему Украины изнутри. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина.

//Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

В понедельник, 16 сентября, стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате. Информацию политик предоставил во время разговора с журналистами.

//В мире

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Опасные для Донбасса последствия воссоединения с Киевом предсказал чиновник ДНР

Возвращение в состав украинского государства будет иметь опасные последствия для республик Донбасса. Такое мнение высказал Артем Ольхин, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

//Общество

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В России планируют провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде намерены в ближайшее время провести совещание, в рамках которого будет обсуждаться возможность проведения эксперимента по четырехдневной рабочей неделе на территории Российской Федерации.

//В мире

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в страны Европы без нового контракта с Украиной

Россия сможет поставлять газ в Европу без нового контракта с Украиной в 2020 году. Стало известно, что Украина взяла на себя обязательство придерживаться принятых в ЕС правил работы в энергетическом секторе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны РФ дало старт масштабным учениям «Центр-2019»

Минобороны дало старт учениям «Центр-2019». Военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

//В мире

Беззащитные страны Прибалтики

Беззащитные страны Прибалтики

Российско-белорусские учения «Щит Союза - 2019», проходят на Мулинском полигоне Нижегородской области 13-19 сентября, сообщили в Минобороны РФ. На учениях планируется отработать задачи разного спектра.

//Шоу-бизнес

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

"Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима", - сказал о диагнозе Анастасии Заворотнюк отец Жанны Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк, по последним данным, находится в глубокой коме.Отец Жанны Владимир Борисович Фриске посоветовал родным Заворотнюк принести в больницу к актрисе ее маленькую дочку.

//В мире

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси помогли пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории РФ.

//Новости партнеров

//В мире

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии приезжала в Крым договариваться о туристических поездках. МИД Украины возмутился

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок на полуостров.

//Общество

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

Эксперт общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых симптомов опухоли возникновение эпилептиформных припадков.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Глава МИД Украины Пристайко раскрыл "формулу Зеленского" по войне в Донбассе и пообещал добиться мира за год

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал" эту формулу.

//Происшествия

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Пермского экс-чиновника обвинили в убийстве четырёх собак

Бывшего заместителя министра Пермского края Виктор Усенко обвинили в убийстве четырёх собак. По словам хозяина, он обнаружил своих питомцев мёртвыми. В Минприроды сообщили, что не оставят ситуацию без внимания.

//Общество

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

//Происшествия

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово кот заперся в квартире и не давал хозяевам войти

В Кемерово хозяевам пришлось вызывать спасателей и взламывать дверь, потому что их "темпераментный" кот заперся в квартире. Отмечается, что инцидент произошёл в одной из квартиры на Сосновском бульваре.

//Спорт

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

«Ростов» вырывает волевую победу над «Ахматом» 2:1

Сегодня, 16 сентября, состоялся последний матч девятого тура, «Ростов» на своем поле «Ростов-Арена» принял «Ахмат» в рамках девятого тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Николай Волошин.

//В мире

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Захарова посчитала «фантастикой» разговоры о слежке россиян за ФБР

Мария Захарова назвала «фантастическими» заявления о том, что российские дипломаты могли использовать свои американские «дачи» для слежки за сотрудниками ФБР.

//Новости партнеров

//Общество

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

//Армия

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Путин предложил властям Саудовской Аравии купить у России С-300 или С-400

Российский президент Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии после атаки дронов на нефтедобывающие объекты закупить у России ЗРК С-300 или С-400 для защиты государства.

//Здоровье

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Тринадцать возможных симптомов появления раковой опухоли обозначили онкологи

Онкологи перечислили тринадцать симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного новообразования. Об этом идет речь материале, который выложили в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Ольга Прокофьева попросила не трогать семью Заворотнюк

Российская актриса Ольга Прокофьева и коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала сообщение о тяжёлом заболевании знаменитости. Прокофьева посоветовала оставить семью Заворотнюк в покое.

//В мире

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

На Украине расстреляли экс-ополченца ДНР

В понедельник, 16 сентября, в доме на улице Воинов-освободителей в украинском Мариуполе неизвестный расстреляли бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Романа Джумаева.

//В мире

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Приходько отказалась от политики в пользу музыки

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году выступала на Евровидении от России, решила закончить свою политическую карьеру и вернуться к музыке.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Срок разгрома армии Украины в случае начала войны с Россией рассчитал эксперт
2

Врач -онколог назвал несколько основных признаков рака мозга
3

Тамара Глоба предсказала Хабаровску «интереснейший период»
4

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
5

Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры