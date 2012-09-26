Светлая голова Павел Дацюк

Павел ДАЦЮК подписал контракт с ЦСКА на время локаута, и появилась надежда, что в Москве хоть кто-то начнёт ходить на армейцев. Потому что матчи Дацюка – это шоу Бенни Хилла и фокусы Дэвида Копперфильда в одном флаконе. Вы видели, как он забил гол в первом же матче? Головой! И если б не зловредные судьи…

Зовите меня хоккейным Месси

Во втором периоде Дацюк поддержал лихую атаку Александра Радулова. Шайба срикошетила от клюшки, взмыла в воздух на пятачке… Тут Паша подъехал и шлемом её в ворота – тюк! Все только рот раскрыли.

Жаль, арбитры отменили этот шедевр. Поступили как вандалы, которые изрезали ножом картину «Мона Лиза». Дескать, было направленное движение частью тела, и к клюшке это не имеет отношения.

Павел Дацюк после матча сокрушался:

– Я так и не понял, почему не засчитали шайбу. Объясните мне! Головой ведь забил – не рукой, не коньком. Почему нельзя-то?

– Возможно, судьи так трактовали правила. По-футбольному ведь нельзя забивать.

– Так ведь я же не ногой! Эх, была мечта! И она свершилась. Но арбитры безжалостно её убили…

– Вы летом любите играть в футбол. Такие голы забивали?

– Только если мне мячик в голову попадёт.

– Кто вам больше нравится – Криштиану Роналду или Лионель Месси?

– Роналду играет красиво, с энтузиазмом. Но меня больше тянет к футболу Месси. Я видел немного его матчей. Но уважаю парня за работоспособность, технику, нестандартные решения на поле. Попробуй отобрать у него мяч!

– Знаете, что иногда болельщики называют Месси футбольным Дацюком?

– А меня – хоккейным Месси? Только Лионель не ездит на смены так часто, как я.

Игроки – это скот

Единственная тема, о которой Павел Дацюк отказывается говорить наотрез, – локаут. К нему подошёл корреспондент англоязычной телекомпании, задал вопрос. А Паша притворился дедушкой: «Что? Я вас не слышу. Говорите громче!»

По поводу локаута Дацюк всё же уточнил, что сейчас вообще старается не думать о Северной Америке. Он находится в подвешенном состоянии, и все эти переговоры между НХЛ и профсоюзом игроков решил оставить в стороне. Когда подпишут новое соглашение и локаут кончится – он уедет в «Детройт». А сейчас надо думать только о ЦСКА.

И это правильно. Вот президент «Детройта» Джим Девеллано уже нарвался на штраф лиги в 250 тысяч долларов за то, что сравнил хоккеистов с коровами: «Владельцы команд НХЛ – это как ранчо, а игроки – как рогатый скот. У владельцев есть ранчо, и они позволяют игрокам там пастись. Так было всегда и так будет. Владельцы команд просто не позволят союзу игроков помыкать собой, этого никогда не случится».

Иногда лучше молчать, чем говорить.

Живёшь, как в Дне сурка

Павел Дацюк только осваивается в Москве. Ищет квартиру, привыкает к пробкам. Дацюк уже играл за столичное «Динамо» во время локаута в 2004 году. Но тогда Паша поселился в Химках, откуда по прямой до базы в Новогорске – 15 минут. Теперь же надо искать жильё в районе Ходынки или «Аэропорта».

– Довольны своей игрой? – поинтересовались репортёры у Дацюка после дебюта.

– Не разочаровался. Я думал, всё будет хуже. Но меня хорошо приняли в ЦСКА – помогли советами, подсказками. Я и сам знаю, в чём прибавлять. Нужно больше бросать, без этого не будет голов. Надо подтянуть реализацию моментов.

– Форму уже набрали?

– Мне выдали спортивную. А физическая пока в процессе, – Дацюк по обыкновению выдаёт шутки, как комик Бенни Хилл.

– Почему вас поставили на правый фланг? Вы же обычно в центре играете.

– Так это мой дебют. Главный тренер Валерий Брагин дал мне возможность чуть-чуть вкатиться в игру. Не сразу сосредоточить всё внимание на обороне.

Но я всё равно чувствовал себя не в своей тарелке. Было и душно, и медленно, и лёд не такой, и шайба квадратная. Это потому, что отпуск получился слишком длинным.

– Как изменилась российская лига со времён прошлого локаута?

– Да я сам постарел на восемь лет и стал медленнее! Изменений очень много. Дайте мне три года на адаптацию!

– Вас не смущает, что на матчи ЦСКА ходит так мало зрителей?

– На Ходынке мне мало не показалось. Тем более тут сиденья раскрашенные. Посмотришь по сторонам – кажется, что аншлаг! А в старом дворце ЦСКА я ещё не играл, поэтому трудно сравнивать. Но если команда начнёт показывать более уверенный хоккей, чаще побеждать – то зрители на нас пойдут.

…Однажды у Дацюка спросили: «Не жалко вам посвятить самые ценные годы жизни только хоккею?»

Он ответил: «Жалеть точно не буду. Я получаю огромное удовольствие от игры. И, надеюсь, дарю радость болельщикам. Годы идут – да, согласен. Мы очень привязаны к хоккею. Игровой сезон расписан по минутам. Я называю это Днём сурка. Иногда возникает мысль, что на это тратишь всё время. Но нет сожаления. Я верю в теорию, что каждому свыше ниспослано предназначение. Важно его найти и отлично исполнить. Хоккей – это моё».