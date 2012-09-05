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Ковальчук едет в Питер… Или в Москву?
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]
На этой неделе стартовал пятый сезон КХЛ. И одним из его главных героев наверняка станет… форвард «Нью-Джерси» Илья Ковальчук. Просто в НХЛ скоро случится локаут, лига закроется – и все наши звёзды из-за океана переедут в Россию. Интрига в том, в каком клубе окажется Кови?
Подождём до 15 сентября
С одной стороны, Илья Ковальчук вырос в «Спартаке», и из этого клуба уезжал в НХЛ. Когда во время локаута-2004 суперфорвард выбрал «Ак Барс» (по прозаической финансовой причине), то его освистывали все «Сокольники». Можно понять настроения московских болельщиков.
Сейчас генменеджер красно-белых Игорь Хохлачёв подтвердил, что им интересен Ковальчук. Недавно встретился с Ильёй, когда в «Сокольниках» состоялся благотворительный матч «От чистого сердца». Говорят даже, небогатый «Спартак» нашёл неплохие деньги…
Однако ещё два года назад Илья Ковальчук вёл переговоры со СКА. В итоге выбрал «Нью-Джерси», но тесные связи остались. Недаром за «Ковальчук-тим» играли боссы питерского клуба: Геннадий Тимченко, Александр Медведев, Алексей Касатонов, Роман Ротенберг… Ну как откажешь такой гвардии?
– В Москве очень приятно играть, – сказал Ковальчук. – Я вижу, что в «Сокольниках» поменяли сиденья, они стали мягкими. Реконструкция радует, но я думаю, для такой команды, как «Спартак», нужно строить новую арену.
– Где вы будете играть, если случится локаут? СКА или «Спартак»?
– Я понимаю, что вам хочется знать ответ. Но мы не имеем права ни с кем вести переговоры, пока не объявят о локауте. Давайте дождёмся 15 сентября – думаю, это случится именно тогда. А потом уже определюсь с командой.
– Но вы на тренировки ходите с Романом Ротенбергом, одним из вице-президентов СКА.
– Обычное совпадение. Просто мы давно дружим с Романом, и он решил позаниматься в группе моего тренера по физподготовке Александра Трошина.
Говорить о болезнях – удел слабых
– Как вы провели лето?
– Оно у меня получилось коротким. Я впервые дошёл до финала Кубка Стэнли. Такое необычное чувство, когда на дворе 14 июня, все в шортах идут на пляж, – а ты играешь в хоккей.
Потом дикое разочарование накатило. Мы уступали 0:3 в финале с «Лос-Анджелесом», но вытащили два матча. А в шестой игре, в Калифорнии, нас прихлопнули 6:2.
Понимаю, что НХЛ выгодна победа команды с крупного рынка, на этом можно хорошо заработать. Но мы сделали всё, чтобы «Нью-Джерси» стал чемпионом. И теперь я не знаю, что лучше – вылетать в первом раунде или мучиться до самого конца, но в итоге всё равно остаться ни с чем.
– Правда, что вы играли в плей-офф с жуткой травмой?
– Ничего такого не было. А если бы и было, я бы вам не сказал. В финале Кубка Стэнли все играют битые-перебитые. Там плей-офф с апреля, и к июню ты уже весь измочаленный. Но рассуждать о своих болезнях – это удел слабых.
– Можете популярно объяснить – что такое локаут, о котором так часто говорят в последнее время?
– Сейчас идёт спор, каким должен быть новый регламент НХЛ. То есть коллективное соглашение. С одной стороны – лига и хозяева клубов, с другой – профсоюз игроков. Спорят о том, в какой пропорции делить совокупный доход за сезон. Сейчас у людей совершенно разные взгляды на ситуацию. И если регламент не успеют утвердить до 15 сентября, то глава НХЛ Гари Бэттман наверняка объявит локаут. То есть хозяева клубов закроют стадионы на замок, и хоккеисты смогут трудоустраиваться где угодно – хоть в России, хоть в Хорватии.
Болел за Хасана,сыграю за Егора
– Вы смотрели Олимпиаду? Что вам запомнилось?
– Лёгкая атлетика. Там наши спортсмены одержали много красивых побед. Понравилось, как Мария Савинова выиграла забег на 800 м, победив то ли женщину, то ли мужчину… Да, Кастор Семеню. И мне рассказали недавно, что наши чиновники не дали Савиновой обещанный миллион долларов за золото. Обидно за Машу. Олимпийских чемпионов нужно встречать хлебом и солью. У нас богатое государство, и мы можем оказать героям спорта такие почести.
Что смотрел ещё? Синхронное плавание. Дзюдоистов. Прыжки Елены Исинбаевой, которая недавно приезжала в Магнитогорск, где мы с Малкиным проводили другой благотворительный матч. Очень переживал за своего друга-вольника Хасана Бароева. Но он в первой же схватке попал под Юрия Патрикеева, у которого получалось всё. Что ж, ничего страшного. Хасан уже выигрывал Олимпиаду, завоёвывал серебро. Карьера удалась, и последнего слова он ещё не сказал.
– Какие у вас планы на сентябрь?
– Пока я в России. Планирую девятого числа выйти на футбольное поле, чтобы сыграть в прощальном матче Егора Титова. 21 сентября открывается тренировочный лагерь «Нью-Джерси». Но раньше мы узнаем, будет ли локаут. Если да – подпишу контракт с клубом КХЛ. А если отменят весь сезон НХЛ, то перевезу семью в Россию. С удовольствием поиграю для наших болельщиков!
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