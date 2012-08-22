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Быков и Захаркин подались в Польшу

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Александр ДУБИНИН ]

Быков и Захаркин подались в Польшу
Фото ИТАР-ТАСС

Самая удивительная новость последних дней, а может, и века – Вячеслав Быков и Игорь Захаркин могут возглавить сборную Польши по хоккею. Ну ладно там Белоруссию или Норвегию. Ну ладно какие-нибудь васи пупкины. Но тут – дважды чемпионы мира едут к команде из первого дивизиона. Что это такое вообще?!

Моральная эмиграция

Нужно копнуть на год назад, когда Быков и Захаркин привели «Салават Юлаев» к Кубку Гагарина, сделав его чемпионом КХЛ. Но на сборную России сил уже не хватило, и выхолощенные тренеры провалили первенство мира в Братиславе. Только четвёртое место, без медалей…

Под ту сурдинку словоохотливый Игорь Владимирович дал пространное интервью, в котором употребил слово «пондус», мгновенно ушедшее в народ, а также с грацией слона в фарфоровой лавке задел ветеранов нашего хоккея. Старички встали на дыбы и накатали письмо владыке земному и царице морской, что Захаркина нужно из сборной изгнать.

Это и случилось на знаменитом исполкоме ФХР в мае 2011-го. Единогласное «против» выглядело, как казнь короля Карла I. А вторую работу БиЗы потеряли, когда с ними в Уфе банально не продлили контракт. Потом в «Салавате Юлаеве» случилась большая перестройка, ушёл Александр Радулов – но это уже другой опус.

Больше года тренеры сидели без работы, томясь в реальной и моральной эмиграции: Быков – в Швейцарии, Захаркин – в Польше. На днях Вячеслав Аркадьевич признал, что его несколько раз звали в КХЛ. Но без верного Санчо Пансы – а Быков предавать друга не хочет.

Взять тандем не погнушалась только сборная Польши. А в России вдруг многие прозрели: какие кадры от нас уходят!

Нелёгкие золотые

На самом деле решение ещё не принято. Игорь Захаркин проведёт недельные сборы в Кракове, порулит командой в двух товарищеских матчах с Францией (28 и 29 августа). И только потом, в Шамони, сядет за накрытый стол с Быковым и подумает: «Оно нам нужно? Стоит ли вообще мне становиться главным тренером, а тебе, Слава, – консультантом, который вложит в проект своё имя и поможет мне морально?»

Но, как любит говорить один журналист, «факт интервью был – а из него можно написать целое интервью». Факт того, что Захаркин тренировал Польшу, тоже будет. А значит, и выводы лезут в голову.

Если кто думает, что Игорь Владимирович погнался за лёгкими злотыми, – тот сильно заблуждается. Польша если наймёт специалистов на работу, то выжмет из них всё по максимуму – как из носового платка, упавшего в стакан дорогого вина. Поляки в этом сезоне должны пройти двухступенчатый отбор к Олимпиаде в Сочи. Побиться в стыке за право попасть в элитный дивизион чемпионата мира. Банально надо поднять популярный спорт в стране, которая по масштабу накрывает соседнюю Словакию – как бык овцу, а по хоккейному таланту уступает ей в такой же пропорции.

Персона нон-грата

Но прежде чем восклицать: «Каких людей мы теряем!» или заряжать пищаль, как Тарас Бульба, обратившийся к сыну Андрию: «Полякам продался, собака? Я тебя породил – я тебя и убью», хорошо бы поставить себя на место Игоря Захаркина. Некогда профессора РГУФК, блистательного теоретика, который помог сборной России ещё в 1993 году выиграть золото чемпионата мира (не говоря уже о Квебеке-2008 и Берне-2009), – человека, который разом стал изгоем во всех клубах КХЛ, где скорее наймут на работу девятиглавую гидру, чем этого милейшего пухлячка и сладкоежку.

По сути, у человека отобрали право на профессию. Можно и дальше сидеть без работы, ожидая милости от КХЛ. Но годы идут, славное имя стирается, как буквы на песке под шипящими волнами. Теряется квалификация и уходит уверенность в себе, что ты – классный тренер и можешь ещё работать с сильными игроками.

Ну хорошо, Польша, первый дивизион. Но по этой лесенке можно пойти наверх. Вот Слава Быков уже включён в Попечительский совет ЦСКА. Случись что, и он встанет у руля команды, которую возрождает нефтяной монстр Роснефть. А ведь Быков – твёрдый мужик и всем заявляет, что без Захаркина нигде работать не будет. Тандем у них на века.

Так, может, жизнь снова сделает круг. БиЗы и начинали карьеру в России в 2004‑м как раз в ЦСКА. Работа в сборной Польши – разовая, в феврале и в апреле. Это едва ли помешает возглавить клубную команду. Может ведь Валерий Белов совмещать работу ассистента Билялетдинова в сборной России и должность главного тренера в «Ак Барсе». История знает немало таких примеров.

А тем, кто продолжает бросать камни в тренеров или кричать, что попрана национальная гордость («два героя России продались полякам!»), советую вспомнить мудрость ещё из Евангелия: «Нет пророка в Отечестве своём». Ничего ведь не изменилось за последние 2000 лет.

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