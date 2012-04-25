Третьяковская галерея

25 апреля исполнилось 60 лет лучшему хоккеисту XX века, трёхкратному олимпийскому чемпиону, десятикратному чемпиону мира, президенту Федерации хоккея России… Когда говоришь о Владиславе Третьяке, можно язык вывихнуть, перечисляя его титулы! Но прежде всего, Третьяк – человек с большой буквы.

Настоящий полковник

У Третьяка много друзей. Один из них, когда Владислав Александрович только заикнулся, что будет отмечать юбилей, замахал руками: «Даже не волнуйся! Всё организую! Ресторан «Сафиса», зал на 500 человек».

Много? Но прилетают друзья из разных стран – Америки, Канады, Чехии… Всех нужно принять, уважить. И если задуматься, сколько людей гордится тем, что знакомы с Третьяком, жали его крепкую руку, то и немного это вовсе.

Кстати, насчёт знаков уважения. По Москве гуляет слух, что седьмой, самый последний матч Кубка Гагарина специально назначили на 25 апреля, чтобы сделать подарок Третьяку. Правда, до финала его родной ЦСКА так и не добрался. Зато там играют «Динамо» и «Авангард», Москва против Сибири. Решающий аккорд – в день рождения президента ФХР, который также курирует КХЛ.

В юбилей не хочется говорить о работе. Но куда от неё уйдёшь, если Третьяк – семижильный? Кроме хоккея, он – депутат Государственной думы РФ. Много летает по стране. До недавнего времени работал тренером вратарей на чемпионатах мира. Полковник запаса, между прочим.

Недавно Владислав Александрович попал в больницу. Так и там долго не пролежал. Вскоре его увидели в офисе ФХР. А через день Третьяк продвинул важнейшие поправки в регламент КХЛ, которые позволят сборной России лучше подготовиться к Олимпиаде в Сочи. Генменеджеры многих клубов за это на Третьяка обиделись. Реформа показалась им спорной. Но такой же оказалась реакция несколько лет назад, когда Владислав ввёл новое правило, помогающее раскрыться российским голкиперам. И что же? Раньше у сборной был дефицит кадров. Зато сейчас вратари – наше сильнейшее звено.

Время всех расставляет по местам.

«Правда, что вам сломали ноги?»

Какого ещё хоккеиста воспела «Машина времени»? Вспомните строчку из хита «Когда я был большим» – «…И Владислав Третьяк в знак печали сменил свой номер». Мало кто знает, но он и вправду поменял номер. Начинал-то в ЦСКА под 23-м. Но потом взял двадцатку в честь своего кумира Виктора Коноваленко.

Теперь №20 для вратаря – такой же бренд, как «Бентли» или «Луи Витон».

О, сколько легенд сложено о Третьяке! Канадцы, когда приезжают в Москву, то думают, что станция метро «Третьяковская» названа в честь сами знаете кого. А ещё Третьяковская галерея…

Владислав рассказывал: «Однажды лечу на самолёте, подходит канадская стюардесса – сразу меня узнала. Говорит: «Всегда считалось, что наши вратари – лучшие в мире. Пока не появились вы. Извините за вопрос: правда, что коммунисты задались целью создать голкипера не хуже, чем в Канаде, и, когда вы родились, вам переломали ноги – специально, чтобы низовые шайбы в шпагате отбивать?»

Что ей ответить? На самом деле моя гибкость – следствие тренировок. Но на полный шпагат я никогда не садился. Внук Максим гораздо гибче меня. В другой раз Уэйн Гретцки прилетел в Москву – этот эпизод был в фильме «Чемпионы», который о нас сняли канадцы. Я повёл его к себе. Подходим к высотке. Он восклицает: «Владди, это всё твоё?» Как объяснишь, что в этом доме на улице Правды у меня только квартира из трёх комнат? Потом Гретцки спросил, сколько я плачу за квартиру. И я ответил, что девять долларов в месяц. Он удивился ещё больше».

Третьяк снова на льду

В январе Максим Третьяк ездил на первую юношескую Олимпиаду в Инсбрук и вернулся с серебром. Жаль, не золото – вот его дед в 1976-м смог стать первым. Но главное, вратарская династия Третьяков продолжается. Хочется верить, что Максим и до сборной дорастёт.

Сам Владислав Александрович этого ждёт. Но в Инсбрук он не летал. Боится, что все будут думать, будто Максим идёт по жизни по блату. Сам Третьяк-старший говорит, что понял к своим 60 годам три главные вещи. Они очень просты:

– надо быть профессионалом своего дела;

– не предавать ни себя, ни друзей;

– профессионализм – это самодисциплина. «Я за 21 год не пропустил ни одной тренировки. Не выпивал. Вот и добился успеха».

– Я бы мог свадебным генералом ходить по мероприятиям, – говорит Третьяк. – Но стремлюсь что-то изменить к лучшему в нашем хоккее. Ни копейки в карман не кладу. А меня за это ругают…

Он завершил карьеру в 33 года, потому что хотел больше быть с семьёй. Через семь лет ему предложил контракт «Чикаго». Но вратарь не захотел ставить под удар доброе имя. Семья и сейчас для Третьяка на первом месте. С женой у них в этом году рубиновая свадьба. «За ним я, как за каменной стеной. Самый лучший человек на земле!» – говорит супруга Татьяна.

Здоровья, Владислав Александрович! И победы на Олимпиаде в Сочи. Знаем, что это мечта вашей жизни.