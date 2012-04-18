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Вратарь с денверских гор

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Вратарь с денверских гор

Судя по всему, первым вратарём сборной России на чемпионате мира станет Семён Варламов из «Колорадо». «АН» рассказывают о 23-летнем парне, который успел поиграть в команде с Овечкиным, едва не завоевал золото Квебека и чуть не спалился, когда уводил секретные бумаги из архива в США.

Третий шанс Варли

Ситуация с вратарями в сборной выглядит так. Зинэтула Билялетдинов уже пригласил Семёна Варламова на базу в Новогорск. По новому правилу Международной федерации (ИИХФ), если сборная вызвала энхаэловца с действующим контрактом, он должен сыграть на чемпионате мира.

Ещё один голкипер – Константин Барулин («Атлант»). Третьим пока держат Михаила Бирюкова («Югра»), но будут смотреть, как далеко в плей-офф пройдёт «Филадельфия» (Илья Брызгалов, Сергей Бобровский)… Грубо говоря, Билл будет выбирать между Варламовым и Барулиным, между НХЛ и КХЛ. И если Варли не повалится, что год назад случилось с ветераном Набоковым в Братиславе, его шансы чуть выше.

Варламов мог стать чемпионом мира ещё в 2008 году, когда тренеры Быков с Захаркиным пригласили его на сборы перед турниром в Квебеке. Но тогда юный вратарь получил нелепую травму, прыгая на разминке на одной ноге – растяжение связок колена. Вспоминая, какой кризис возник у нас с вратарями на том чемпионате мира, как из Детройта вызывали Сергея Звягина (у него даже экипировки не было!) и как в итоге всех выручил Евгений Набоков – Варламов точно остался бы в команде и получил свою золотую медаль. Но не судьба…

Два года спустя Россия провалила Олимпиаду в Ванкувере, Варламов наблюдал за этим кошмаром с трибуны, а в мае поехал в сборную на чемпионат мира. Тогда Семён был железным первым вратарем. Но наша команда, забитая звёздами НХЛ под завязку, умудрилась проиграть чехам в финале – 1:2…

Вот и получается, что это третий шанс Варламова. А Бог любит троицу.

Резкий, быстрый

Летом 2011-го Варламов находился на перепутье, как былинный богатырь. И уже пошёл направо, едва не подписав контракт со СКА. Но сделку сорвал «Локомотив», который владел спортивными правами на игрока. Вопрос вынесли на арбитраж, однако Семён ждать не стал и пошел прямо, отказавшись от мысли играть в КХЛ.

Трёхлетний контракт с «Колорадо» на 8,5 млн. долл. – шикарная сделка, которая прекратила терзания Варламова. И дело не только в деньгах. Денверский клуб чётко дал понять: «лавина» делает ставку на Варли.

…О третьем варианте, если бы Семен пошёл налево и согласился играть за «Локомотив», подумать жутко. Через два месяца команда разбилась в авиакатастрофе. Воспитанник клуба Варламов прилетал в Ярославль на похороны…

Парню пошло на пользу, что он покинул «Вашингтон», где всегда можно было тусануться с Овечкиным и Сёминым. Один русский в «лавине», Варли здорово подтянул английский, никто его не отвлекал. И посыпались шедевры – 1:0 с «Бостоном» (30 сейвов), 4:0 – с «Чикаго» (27), 5:0 – с «Колумбусом» (28), 2:0 – с «Миннесотой» (30), 3:1 – с «Рейнджерс» (41)…

Тренер по вратарям в «Вашингтоне» Артур Ирбе о россиянине о высказывался так, сравнивая его с напарником Нойвиртом: «Реакция у них примерно одинаковая. Но у Семёна лучше данные: резкость, быстрота, взрывная скорость. Поэтому в воротах он более подвижный и энергичный. Выдерживает значительную нагрузку в каждом матче. Чтобы организм не давал сбой, Варламову нужно подтянуть «физику».

Овечкин под потолком

Ещё Варламов знаменит тем, что невольно стал инициатором международной реформы, когда ИИХФ изменила правописание фамилий игроков. Так «Kovalev» превратился в «Kovalyov», а «Fedorov» в «Fyodorov». Всё потому, что Варли потребовал писать его имя как «Semyon», а не «Semen», что в переводе с английского звучит так, что лучше не переводить.

Ещё Варламов снимался в клипе, в котором он по сюжету забирался в архив крупной телекомпании в США, чтобы выкрасть оттуда секретные профайлы. В каталоге рылся Овечкин, а Семён должен был на веревке поднять его в люк на потолке… Это надо было видеть. Но болельщикам понравилось.

Ещё Варламов живёт в Денвере, но никогда не вставал на горные лыжи. Он просто не имеет права по контракту. «А то если генменеджер увидит меня, летящего с горы, то почувствует себя нехорошо, – объяснил Семён. – Да и на мотоцикл лучше не садиться».

Много историй о Варламове. Например, как года три назад он играл за «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона») в городе со знаменитой шоколадной фабрикой. И Семён так ненавидел этот шоколад, что готов был выбросить его в помойку. Тогда Варламов мечтал играть в НХЛ. Теперь его задача – стать чемпионом мира. В 2014-м подумаем о золоте Олимпиады в Сочи.

Варламов – не любимец фортуны. К своей цели он идет шаг за шагом.

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