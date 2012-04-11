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Крах газпромовского гиганта

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Крах газпромовского гиганта

В финал Кубка Гагарина вышли самые достойные команды: «Авангард» (Омск) и «Динамо» (Москва). В их составах немного звёзд. Зато организация игры поставлена так, что те же динамовцы на фоне расписного СКА смотрелись Терминатором, который завалился в бар и потребовал у ошалевшего обывателя: «Мне нужны твоя куртка и мотоцикл».

Ржига обиделся

Все предрекали, что СКА выйдет в финал. Но питерский клуб, принадлежащий «Газпрому», умудрился проиграть всухую «Динамо» (0:4). За океаном это называется sweep. То есть команду вымели из плей-офф, как мусор.

Может, обидно для болельщиков СКА. Но главный тренер Милош Ржига дал кучу интервью после серии, открыто заявив, что в его команде нет звёзд уровня Радулова или Морозова. Легионеры себя никак не проявили. Бывшие энхаэловцы – тоже. Афиногенов и Гребешков вообще часто оставались на лавке. А значит, мусор и есть.

Надо знать чехов. Они никогда не признают свою вину. Ржига ведь не дурачок. Он приехал работать в Россию. Устроился в лучший клуб, получил космическую зарплату – и сейчас начнёт посыпать голову пеплом, чтобы его уволили? Ни за что!

Хотя крах газпромовского гиганта напрямую связан с Ржигой. Он допустил два главных просчёта, которые погубили весь полуфинал. В первом матче СКА вёл 3:0, и тогда предсказать победу «Динамо» мог только отчаянный человек. Но клуб из Санкт-Петербурга бросил играть, позволив довести матч до овертайма.

И второе – Ржига до сих пор вспоминает, как судьи не засчитали гол Мортенссона в дополнительное время, который позволил бы СКА начать серию с победы. Моё мнение – гол был чистым. Да, это смешно: до плей-офф все говорили, что Питер будет использовать административный ресурс, а в итоге убили сам СКА.

Но, как сказал однажды Нельсон Мандела, «обижаться и негодовать – всё равно что выпить яд в надежде, что он убьёт твоих врагов». Ржига справиться с эмоциями не смог. На пресс-конференции чех сидел, надувшись, а наставник «Динамо» Олег Знарок с улыбочкой хлопал его по согбенной спине: «Да ты не обижа-айся!»

Один из боссов СКА, президент КХЛ Александр Медведев заявил, что через неделю-другую судьба Ржиги в клубе будет решена. Если пана Милоша отправят в отставку, я не удивлюсь. И вообще, пора уже дать поработать тандему Быков – Захаркин. Где они пропадали целый год?

Кузю не защитили

– Ржига меня разочаровал бедностью тактических задумок. В хоккее не очень много вариантов построения игры, но чех даже из них не смог ничего выбрать. Поразительно, насколько неподготовленным выглядел СКА, защищаясь в средней зоне. Обороны не было никакой. В этом вина тренера, – выносит вердикт двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. И переключается на полуфинал «Авангарда» и «Трактора». – В составе челябинцев выделяется Евгений Кузнецов. Но омичи старательно подготовились и прикрыли 19-летнее дарование. Меня удивило, что никто в «Тракторе» не поддержал своего лидера…

Дьявол кроется в мелочах. В четвёртом матче серии Кузнецов так устал от того, что его постоянно колотят, едва он получает шайбу, что сам набросился на Антона Белова. Рослый защитник «ястребов» посмотрел с удивлением и одним движением опрокинул наглого юниора на лёд. А потом сделал вид, что бьёт его коньком по спине.

Если б такое произошло в НХЛ, Белов немедленно был бы дисквалифицирован до конца плей-офф. Дёрнись Кузя, и произошло бы страшное. Лезвие конька – это холодное оружие. За океаном помнят, как в 1989-м перерезали горло вратарю «Буффало» Маларчуку. Нам же всё по барабану. Белов не был наказан, а в пятом матче забил золотой гол в серии.

Но удивляет, почему в «Тракторе» никто не накинулся на омича, когда он бил их главную звезду? Это ведь хоккей, игра настоящих мужчин.

51 процент на «Авангард»

Финал Кубка Гагарина стартует в пятницу, 13-го. Уже дата намекает, что стоит ждать чего-то неожиданного. Но «Авангард» и «Динамо» так строго играют в обороне, там такие хорошие вратари – финн Рамо и дважды чемпион мира Ерёменко, что вряд ли повторится раздолбайство а-ля СКА.

Шансы в серии «51 на 49». Мой прогноз – за Омск сыграет тот факт, что «Авангард» начнёт серию дома. Команды будут дожимать соперника на своём льду. Думаю, финал затянется до седьмого матча – до 25 апреля (кстати, знаковая дата – в этот день исполняется 60 лет великому Владиславу Третьяку).

А что удивительного? «Ак Барс» дважды брал Кубок Гагарина (2009 и 2010), вырывая победу в седьмой игре. Во втором случае был побеждён ХК МВД, которым руководил Олег Знарок. За одного битого двух небитых дают, Олег Валерьевич?

Но всё-таки 51 процент я ставлю на «Авангард».

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