На этой неделе заканчивается чемпионат НХЛ. Его королём стал Евгений Малкин, который точно соберёт букет индивидуальных трофеев. А дальше – распутье, как на картине Васнецова. Кубок Стэнли, чемпионат мира или летний отпуск. «АН» рассказывают, чем в этом сезоне хорош Малкин и почему он будет ещё лучше.

«Вы убили мою мечту»

Как сказал писатель Алекс Дубас, «выбор – наше единственное оружие в вечной борьбе с будущим». Глядя на подвиги Малкина в НХЛ, я вспоминаю 2006 год. Двадцатилетний форвард собрался ехать в «Питтсбург». Но магнитогорский «Металлург» не хотел терять своего воспитанника, который уже стал большой звездой.

Руководитель клуба Геннадий Величкин и его помощник Олег Куприянов пришли домой к Малкиным и до двух часов ночи уговаривали юношу подписать контракт с «Магниткой». Женя – мягкий человек. В конце концов он сдался. Куприянов уже ехал домой, когда ему на телефон пришло SMS от Малкина: «Вы убили мою мечту…»

Евгений всю ночь проплакал в подушку. А через пару недель, когда «Металлург» отправлялся на сборы в Финляндию, Малкин сбежал в аэропорту. Пересел на другой рейс и улетел в Питтсбург.

…Через год он набрал 106 очков в чемпионате НХЛ. А через два – выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист плей-офф (этот трофей никогда не доставался русскому).

А что было бы, останься Малкин в «Магнитке»? Он был бы первым парнем на деревне, приезжал на этапы Евротура. Завоевал бы два золота чемпионата мира…

Ещё одна крылатая фраза: «Если ты герой в России – о тебе знает вся страна. Если ты герой в Америке – о тебе знает весь мир».

Сейчас Малкин – лучший хоккеист планеты Земля. И не спорьте, это так. Очень уважаю Женю уже за то, что он не отказался от своей мечты. Сейчас о том, где продолжать карьеру, крепко думает Евгений Кузнецов из «Трактора». Ему бы я посоветовал взять пример с тёзки.

Терпение и труд

Ей-богу, не хочется жонглировать цифрами. Малкин уже набрал 100 очков за сезон в НХЛ, готов забить 50 голов. Он тащил на широких плечах «Питтсбург», пока были травмированы Сидни Кросби, Джордан Стаал, Крис Летанг. Это главный козырь, почему Малкин в этом сезоне должен получить «Харт Трофи» (самый полезный игрок сезона НХЛ).

Все это понимают. Но Женя боится говорить вслух. Он уже обжигался в 2009-м, когда провёл потрясающий сезон и взял Кубок Стэнли. Потом приехал на церемонию в Лас-Вегас, а ведущий со сцены объявил: «Харт Трофи» достаётся… Александру Овечкину!» Видели бы вы лицо Евгения в тот момент.

Уважаю его за терпение. Малкин сумел вернуться в большой хоккей, хотя в феврале прошлого года получил страшную травму – разрыв двух крестообразных связок колена. Конечно, после такой беды возвращаются в спорт. Но часто становятся заурядными игроками. В подсознании живёт страх, что ты неудачно развернёшься на ноге, и снова раздастся жуткий щелчок – полетело колено…

Женя сумел победить страх, боль. Он вернулся и стал ещё лучше. Например, раньше центрфорвард Малкин ужасно играл на вбрасываниях. Это всё равно как хирург, который не умеет вырезать аппендицит. Евгений это понял, усердно работал над элементом и устранил пробел.

«Мы много стреляли…»

Ещё радует, что Малкин не закрылся. Посмотрите на других звёзд – Овечкин, Кросби… К ним так просто не подойдёшь, не поговоришь за жизнь. Женю легко остановить в коридоре хоккейного дворца. Малкин добродушным голосом слонёнка из мультфильма «38 попугаев» расскажет много интересного и обязательно пошутит.

Да, у Евгения отличное чувство юмора, почти как у Дацюка. На заре карьеры в НХЛ он зажимался, избегал журналистов. Но когда появилась уверенность на льду, то и в жизни Малкин стал вести себя раскованнее. Начал давать интервью на английском. Одно из них до сих пор считается хитом в сети YouTube. Женя рассказывал, что его команда хотела много бросать. Но перепутал слова и заявил: «Мы много стреляли, мы уложили всех». Ну точно гангстер из Чикаго времён сухого закона!

Турнирная ситуация может повернуться так, что Малкин поедет на чемпионат мира. В конце этой недели заканчивается регулярный сезон НХЛ. «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли попадает, судя по всему, на «Филадельфию». Сильный соперник, и если «пингвины» не устоят, это станет большим подарком для Зинэтулы Билялетдинова.

Главный тренер сборной признаёт, что «Евгений Малкин и Павел Дацюк – два лучших центрфорварда в НХЛ. Конечно, я только обрадуюсь такому раскладу».

Но лично мне хотелось бы, чтобы Малкин дошёл до самого конца в плей-офф НХЛ и завоевал свой второй Кубок Стэнли. Он уже доказал, что в трудных ситуациях всегда выбирает журавля в небе.

Выбор – наше единственное оружие в вечной борьбе с будущим.