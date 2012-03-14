Радулов уезжает из нашего колхоза?

Новости КХЛ одна ярче другой – лучший бомбардир лиги Александр Радулов собрался за океан, «Ак Барс» выбил чемпионский «Салават Юлаев» уже в первом раунде Кубка Гагарина, президент Александр Медведев объявил о том, что в следующем сезоне на карте КХЛ появятся новые города – Прага и Братислава.

Чемпион в нокауте

Помню, как три года назад чемпион страны «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом раунде. Тогда это казалось сенсацией. Омский клуб, который в том сезоне пережил смерть на льду своего хоккеиста Алексея Черепанова, запои вратаря Джона Грэма, увольнения во время матча тренера Уэйна Флеминга, казался лёгкой добычей. Но в плей-офф «Авангард» во главе с Ягром собрался и отправил фаворита в нокаут.

Теперь же «Салават» побил себя сам. Тем, что не продлил контракты с тренерами Быковым и Захаркиным. Что отдал команду Сергею Михалёву, которого же и уволил к ноябрю. Что спонсоры пообещали игрокам премиальные (по слухам – по полмиллиона долларов на брата), когда наливали шампанское в Кубок Гагарина, а потом позабыли о своих словах… «Ак Барс» при Крикунове тоже сотрясали проблемы. Но Казань сумела их решить и взяла серию, хотя потеряла из-за травмы капитана Алексея Морозова.

Другие победители первого раунда не удивили. СКА асфальтоукладочным катком проехался по ЦСКА, который представлял собой жалкое зрелище. «Магнитка» героически спасла серию с «Барысом», хотя уступала в ней 1-3. Но так и должно быть, «Металлург» сильнее и опытнее. Чудо сотворил «Трактор», когда проигрывал 2:6 дерзкому новичку «Югре», но взял матч 7:6 и пошёл дальше…

Нет, серия «Салават Юлаев» – «Ак Барс» получилась самой интригующей. И самой долгой – Уфа проиграла, но там всё до сих пор бурлит.

Саша хочет в США?

Бурлит – имею в виду не ту историю, когда в четвёртом матче на площадку в Уфе вышел работник с дрелью по бетону, чтобы поправить ворота, и пробуравил трубу подо льдом, устроив бахчисарайский фонтан. «Салават» проиграл 0:3, а лучшего бомбардира лиги Александра Радулова понесло в микст-зоне: «Это наш русский колхоз! Пришло 8 тысяч болельщиков, игру показывают на всю Россию – а у нас трубу прорвало, и матч на час задержали!»

Потом Радулов извинился за колхоз, но уже тогда возникло подозрение, что это был один из последних его матчей в КХЛ. Тут же на горизонте нарисовался «Нэшвилл». Дело в том, что Радулов в 2008 году убежал в Россию, не исполнив один год в НХЛ по контракту новичка (984 тыс. долл. в год). А теперь Саша хочет вернуться обратно. Его цена на рынке выросла до 6–7 млн. «зелёных». Но американцы, которые молятся на законность и уважение трудовых договоров, заставляют Радулова отработать ту самую сделку.

Выходов у Александра несколько – или к осени ехать в «Нэшвилл», чтобы отпахать сезон за 984 тысячи, или остаться в «Салавате», с которым у него контракт до 2013 года. Ну или сделать ход конём, уехав в НХЛ уже сейчас, – Радулов проведёт несколько матчей за «Нэшвилл» в конце чемпионата, поиграет в Кубке Стэнли, закроет маленький контракт. А летом станет свободным агентом и проведёт переговоры с американским клубом, чтобы подписать договор на достойные для себя деньги.

Что выберет Радулов? Его агент заявил, что решение будет принято не раньше 15 марта. Но даже если Саша сейчас откажется от покорения НХЛ, не факт, что он не уедет туда по осени.

Летим в Прагу и Братиславу!

Президент КХЛ Александр Медведев решил не отставать от своего тёзки и заявил, что команды лиги скоро проведут хоккейные матчи в Северной Америке.

– Как только в Бруклине достроят новый стадион, мы собираемся устроить там выставочный матч, – пообещал Медведев. – А ещё скажу, что в следующем сезоне «Лев» переедет из городка Попрад в Прагу, где будет выступать на 16-тысячной «O2 Арене». Федерация Чехии поддерживает эту идею, с финансированием у «Льва» полный порядок. Но и Словакия не останется без КХЛ – в марте «Слован» из Братиславы подаёт заявку на вступление в нашу лигу. Там новая арена, которая вмещает 9500 зрителей. Мы хотели принять и «Милан», но там пока много вопросов по деньгам.

…Вот такой размах у КХЛ. Новый дворец возводят в Тольятти, стройку планируют в Тюмени. Медведев предупреждает, что максимум для нашей лиги – 30– 32 команды. А дальше нужно создавать объединённую Европейскую лигу с разными дивизионами.

Правда, возникает вопрос – где взять столько классных игроков? Тот же Радулов уедет, а ещё за океан собираются Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко… Чем больше клубов, тем ниже уровень хоккея. Об этой аксиоме забывать не стоит.