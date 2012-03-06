Быков вернется в топ-клуб КХЛ

Хоккейный эксперт и заслуженный тренер страны Сергей Гимаев в интервью «АН» делится первыми впечатлениями о плей-офф Кубка Гагарина, ставит на Малкина в бомбардирской гонке НХЛ и предрекает возвращение Быкова с Захаркиным.

Готов ответить Шуплеру!

– Есть утверждение: «Без сильного хоккея в Москве не может быть сильной сборной». Вы согласны?

– Я бы к сборной не привязывался. А ситуация везде разная. Вот московское «Динамо» первым в КХЛ вышло во второй раунд Кубка Гагарина. Да, в команде нет звёзд. Но там собрались пахари. Прекрасная организация игры, колоссальный опыт. Вспомните, как два года назад ХК МВД тоже под руководством Олега Знарока дошёл до финала плей-офф. А потом этот клуб объединили с «Динамо»…

Как грамотно усиливаются динамовцы! Когда заканчивалась дозаявка, они взяли из «Витязя» форварда Михаила Анисина. Его многие недооценивают из-за невысокого роста. Но парень – прирождённый снайпер, что и доказал в серии с «Динамо» (Минск). Знаю по себе, очень трудно играть против таких нестандартных форвардов.

Московскому «Спартаку» непросто работать с маленьким бюджетом. Как набирать состав? При равных условиях игрок идёт в команду, которая будет бороться за титул. Вот москвичи и не вышли в плей-офф. Отдельно – о дворце спорта в Сокольниках. Это самый ужасный стадион в КХЛ! Безумные сквозняки, легко заболеть. Нет чувства, что ты приходишь на хоккей, как на зрелище в комфортный кинотеатр. Вот и не собираются аншлаги…

– На матчах ЦСКА тоже. Уже уволенный Юлиус Шуплер пообещал подать на вас в суд за то, что вы сказали: армейцы ошиблись, когда наняли на работу этого тренера.

– Интересно, какие будут доводы у Шуплера? Я готов сам прийти в суд и ответить по любому из пунктов критики. Если же говорить о ЦСКА, то с появлением нового хозяина Роснефти команде предстоит серьёзная реорганизация. Нужно выявить все проблемы, которые надо решить в межсезонье.

Да, будет мощное финансирование. Но кто станет президентом клуба? А главным тренером? За одни только деньги не возьмёшь Кубок Гагарина. Состав-то у ЦСКА неплохой. Нужно пригласить несколько качественных иностранцев, особенно в защиту. Не ошибиться с селекцией. Это один из путей к успеху.

Не хватает Кузнецова

– Пример «Трактора» в этом сезоне показывает, что если в команду вложить большие деньги, то можно выиграть регулярный чемпионат.

– Да, но с «Трактором» работает мудрый тренер Валерий Белоусов. Посмотрите, какое чудо совершили челябинцы! Проигрывали «Югре» в гостях со счётом 2:6 к третьему периоду. И забили пять безответных голов! Такого в истории КХЛ ещё не было.

Не знаю, способен ли «Трактор» взять Кубок Гагарина. На востоке много мощных команд – «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Магнитка»… Пока Челябинск не убеждает в плей-офф своей игрой. Явно не хватает 19-летнего форварда Евгения Кузнецова – самого яркого юниора России со времён Евгения Малкина.

– «Авангард» простился с Яромиром Ягром, и омичам это пошло на пользу.

– Ягру уже исполнилось 40 лет. Делать ставку на такого ветерана? Хоккей стал гораздо быстрее. Что происходит в НХЛ? Там уже в 27 лет трудно играть ярко! В лидерах лиги такие звёзды, как Стивен Стэмкос. Накатывается большая волна молодых канадцев и шведов. На чемпионате мира у них будут очень сильные сборные.

Ставлю на Малкина

– Стэмкос ведёт отчаянную борьбу с Малкиным за титул лучшего бомбардира НХЛ («Арт Росс Трофи»). Вы на кого ставите?

– Малкин очень здорово играет. Надеюсь, его «Питтсбург» в конце сезона проведёт несколько ярких матчей. Хотя там снова сломался ведущий защитник Крис Летанг, это отражается на игре в большинстве. Но думаю, Малкин наберёт свои 100 очков и возьмёт «Арт Росса».

В чём я уверен, Женя должен получить «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ. Он тащит команду на своих плечах, когда сломан капитан Кросби. «Пингвины» вышли в плей-офф. А вот «Тампе», несмотря на все подвиги Стэмкоса, это не светит.

И ещё я вижу, что у Малкина появляется харизма, какая была у Овечкина в лучшие годы. Женя начал больше давать интервью, исчезла застенчивость. Парень поверил в свои силы, даже дерётся на площадке. Это настоящий лидер.

– Есть шанс, что Вячеслав Быков вернётся в наш хоккей? Странно, что такой тренер не получил работу в КХЛ в этом сезоне.

– Я думаю, предложения поступали. Но достойных не было. Быков с помощником Захаркиным доказали свой очень высокий уровень как тренеры. Они знают себе цену и вряд ли хотят снижать планку. Куда попало не пойдут. Думаю, в следующем сезоне этот дуэт возглавит один из топ-клубов КХЛ. Мы все видим, что в нашей лиге не хватает сильных тренерских кадров. Так что такими людьми разбрасываться нельзя…