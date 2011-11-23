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Ищи выход, Овечкин!

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ – «Советский спорт», специально для «Аргументов неделi» ]

Ищи выход, Овечкин!

«Что происходит с Александром Овечкиным?» Эта тема уже навязла в зубах. Но с Овечкиным и вправду что-то не так. Резко упала статистика, сократилось игровое время. Это уже не сильнейший хоккеист НХЛ. Александр не входит даже в 50 лучших бомбардиров лиги! «АН» выясняют, из-за чего начался кризис у Овечкина и есть ли свет в конце туннеля.

Нет сил в 26 лет?

Во вторник в лигу вернулся Сидни Кросби, который пропустил почти год из-за тяжелейшего сотрясения мозга. Парень вышел за «Питтсбург» и набрал 4 очка за 15 минут матча с «Айлендерс». Ещё три таких игры, и Кросби обгонит в списке бомбардиров Александра Овечкина, который уже отпахал четверть чемпионата.

«Овечкин против Кросби» – на этом контрасте жила НХЛ в последние годы. «Вашингтон» против «Питтсбурга», Россия против Канады. Теперь антитеза, похоже, неактуальна. Не из-за здоровья Кросби. А потому что сдулся Овечкин. Он уже не смотрится на фоне канадца. А его прозвище Александр Великий тактично стараются не произносить вслух.

Раньше Овечкин легко набирал 100–110 очков за сезон. Сейчас он идёт на 60 очков. Да, уменьшилось его игровое время. Но почему? Эксперт NY Post Ларри Брукс считает, что Александру в его 26 лет уже не хватает «физики». Он не может работать с полной выкладкой, как раньше. Вот его и выпускают реже на лёд. Наверняка тут сказалось то, что Овечкин изменил систему летней подготовки, уйдя от личного тренера Дмитрия Капитонова. Бывший марафонец так натаскивал Ови, что тому хватало сил на весь длинный сезон НХЛ, в конце которого Александр собирал урожай призов – «Самый ценный хоккеист лиги», «Лучший бомбардир», «Лучший снайпер»…

Овечкин – не Дацюк, у него нет арсенала финтов. Простой болельщик в Интернете пишет очевидное: «Чем дальше, тем хуже будет Овечкин. Он играет в примитивный, энергозатратный хоккей. Понятно, почему нет «физики». Где другие форварды берут за счёт техники, мозгов и быстрых рук, там Александр брал ногами и диким количеством бросков наудачу. Хоккейная молодость уходит, надо менять игру. Но Ови это в голову не приходит».

Его сломал Ванкувер

Можно назвать три момента, после которых Овечкин изменился не в лучшую сторону. Первый – декабрь 2009 года. Александр в матче с «Каролиной» столкнулся коленом в колено с силовиком Тимом Глисоном. И едва не нанёс ему травму, за что получил дисквалификацию на два матча и потерял 100 тысяч долларов. Раньше Овечкин считался одним из лучших силовых форвардов НХЛ. Но после этого умерил свой пыл. Стал действовать аккуратно. Но и страсть из его игры начала уходить.

Второй момент – конечно, Олимпиада. О четвертьфинале с Канадой (3:7) тренер сборной России Игорь Захаркин сказал так: «Нам дали обухом по голове». В Ванкувере унизили весь наш хоккей, нанесли страшный удар по психике. До сих пор не похожи на себя Ковальчук, Малкин, Набоков. Но особенно – Овечкин. В том четвертьфинале лучший хоккеист мира не сделал ничего. А канадцы жёстко били, как только он получал шайбу. После такого фиаско у любого появится комплекс неполноценности. Вспомните, каким мы увидели Александра на чемпионате мира – 2011 в Братиславе. Он набрал 0 очков! Ноль! И показал хоккей в стиле «бей-беги».

Быть ближе к народу

Третий момент – Овечкин стал наплевательски относиться к прессе. Тогда в Ванкувере он вышел в микст-зону и заявил: «Знаю, на нас теперь польются ушаты грязи». Так и случилось, конечно. За что их хвалить? Но на критику можно реагировать по-разному. Прислушиваться к ней, делая выводы. Не реагировать, оставаясь спокойным. Александр избрал худший путь – он заперся от журналистов.

Раньше с Овечкиным можно было запросто поболтать в раздевалке. Позвонить по телефону. Он шутил, интересно высказывался. Интервью с ним получались замечательными. И это работало на имидж спортсмена. Теперь к капитану «Вашингтона» вообще не подойдёшь. К нему приставили личного пресс-атташе, который разрешает задавать вопросы только по игре. А на второй минуте кричит: «Последний вопрос!» и уводит самого дорогого игрока команды из раздевалки.

Папа Овечкина, дядя Миша, рассказывал, как он воспитывал сына: «Я ему говорил всегда: «Сашка, ты вышел из народа – и будь ближе к народу!» Александр Овечкин об этом забыл. Он играет плохо, за это его долбит пресса, Овечкин озлоблен, запирается в себе, и за это его критикуют ещё больше. Даже в России, на родине, он не получает нужной поддержки. Один из самых одарённых спортсменов в истории нашего хоккея. Но как Овечкин относится к людям, так и они к нему.

У тебя сложный период в жизни, Саша. Ты – не первый хоккеист, который попал в кризис. Надо меняться – и на площадке, и за бортом. Ищи выход.

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