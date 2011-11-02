В сборной даём дорогу молодёжи!

На следующей неделе стартует финский этап Евротура – первый турнир сборной России под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Новый главный тренер объяснил, зачем он везёт в Хельсинки столько молодёжи и почему просит скаута за океаном не обращать много внимания на Овечкина и Ковальчука.

Зачем дёргать ветеранов?

– Ещё когда я работал в «Ак Барсе», то был уверен, что не стоит выдёргивать возрастных ребят на Евротур, – убеждённо говорит Билялетдинов. – Этот турнир нужен для того, чтобы обкатывать молодых. Такие матчи необходимы им, как воздух. Где ещё им набираться опыта? Ведь сегодняшние юниоры – это будущее сборной. Поэтому я решил, что в Хельсинки мы пригласим три молодёжных звена. И одна тройка будет поопытнее.

…В итоге самым возрастным в «списке Билла» оказался 31-летний центрфорвард, дважды чемпион мира Алексей Терещенко, без которого с трудом представлял сборную и прежний наставник Вячеслав Быков. В обороне – незаменимые Илья Никулин и Константин Корнеев из «Ак Барса». Всего же Билялетдинов пригласил из своего бывшего клуба пятерых игроков.

Ну а в атаке…

– Я не удивился, когда увидел там Александра Радулова, – говорит известный эксперт, дважды олимпийский чемпион Борис Майоров. – Да, Билл заявлял о молодёжи. Но Радулову только 25 лет. Он молодой, энергия бьёт через край. Сам он говорит, что чувствует себя отлично. У него пока не идёт игра в «Салавате Юлаеве». Это тот случай, когда сборная может помочь игроку обрести уверенность в себе.

Тарас уже матёрый

Также в нападении выделяются чемпионы мира среди молодёжи – Владимир Тарасенко и Евгений Кузнецов.

– Мне очень нравится, как играет Тарас. Он уже матёрый! – восклицает Билялетдинов. – Я его ценю ещё по матчам в Словакии, на взрослом чемпионате мира. Остро действует, продавливает соперников, вылезает на пятачок. Бросает, добивает, выжимает всё из каждого момента! Будь моя воля, я бы его в запас не посадил, когда приехал Овечкин.

Если Тарасенко в следующем сезоне захочет уехать в НХЛ, то это его право. Он уже готов к заокеанской лиге. Конечно, я хотел бы, чтобы Володя остался в России, прошёл этапы Евротура, ещё подтянулся. И мы получили бы готового форварда на Олимпиаду. Но каждый сам решает свою судьбу.

Я не думаю, что буду использовать Кузнецова и Тарасенко в одной тройке. Они оба – правые крайние форварды, между прочим! Да, Кузнецов в молодёжке играл в центре. Но взрослая сборная – это другое. С центров особый спрос, они не имеют права ошибаться в обороне. Посмотрим, справится ли Женя с такой ответственностью.

Многих игроков превознесли

Борис Майоров считает, что болельщикам стоит запастись терпением до чемпионата мира: «Никто сейчас не знает, что покажет сборная России. Может, первый блин и выйдет комом. Но тренерам нужно найти базис, от которого они будут отталкиваться в дальнейшей работе.

Мне понравилось, что в сборную привлекли Сергея Широкова из ЦСКА, который вполне созрел для национальной команды. Очень приятное впечатление на меня произвёл 21-летний Кирилл Петров из «Ак Барса». Я не спорю, что Тарасенко и Кузнецов очень хороши. Но и другую молодёжь не стоит забывать!»

– Большая ошибка, если кто-то думает: вот, я выиграл молодёжный чемпионат мира, и жизнь удалась, – продолжает тему Билялетдинов. – Может, кто-то уже представил себя звездой? У нас многих игроков превознесли... Нет, братцы, нужно работать! Я бы не ждал сейчас от каждого парня, что он будет забивать по 20 голов за сезон. Раскрыться в КХЛ очень тяжело. Но главное, чтобы было желание. Тогда всё получится.

– А как быть с теми, кто выступает за океаном?

– Их мы увидим в сборной России не раньше апреля, когда пойдёт подготовка к чемпионату мира. Сейчас за игроками НХЛ наблюдает скаут сборной Игорь Кравчук, которому я полностью доверяю. Причём я попросил его смотреть не Овечкина, Малкина, Ковальчука и Дацюка – нам их возможности хорошо известны. А тех, кто может в ближайшем будущем пробиться в сборную.

Например, Кравчук очень хвалил Александра Бурмистрова из «Виннипега», который сейчас лидирует среди лучших российских бомбардиров сезона. А ведь парню только 20 лет! Он входит в расширенный список тех, кто может сыграть на ближайшем чемпионате мира.

– Как вы относитесь к ситуации с Никитой Филатовым, которого уже после двух матчей отправили в фарм-клуб «Оттавы»?

– Я видел Филатова, когда он только вернулся в Россию из Америки. Быстрый форвард с хорошими руками и видением площадки… Я думаю, что в НХЛ нужно уезжать уже сформировавшимся игроком. Никто не будет там с тобой возиться. Не станут учить азам! Есть какая-то проблема в игре – отправишься в фарм-клуб на стажировку. Я считаю, что если бы Филатов подольше задержался в КХЛ, а не уехал в Америку в 18 лет, то прибавил бы как форвард. Это же касается многих других ребят, которые пока не могут себя найти в НХЛ, но и в Россию не возвращаются.