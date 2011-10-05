Будь я президентом – отчитывался бы перед людьми

В этот четверг стартует регулярный чемпионат НХЛ, в котором будут выступать больше трёх десятков российских хоккеистов. Но мы советуем понаблюдать за Ильей Брызгаловым из «Филадельфии» – одним из лучших вратарей мира и человеком с чёткой жизненной позицией. В этом интервью мы больше спрашиваем Брызгалова даже не о хоккее, а о политике.

Я лёгкий на подъем

– В прошлом сезоне вы выступали за «Финикс», теперь перешли в «Филадельфию». Почему?

– Всё просто. Контракт с «Финиксом» заканчивался, финансовых переговоров не было. Я ни одного предложения не получил. У команды ведь нет хозяина, она содержится лигой. Дни шли, а потом меня обменяли. Так я оказался у «лётчиков».

– Тяжело дался переезд?

– Я вообще лёгкий на подъём. Собрал вещи, и вперёд. У хоккеистов с детства кочевая жизнь. Хуже, когда нет движения и ты не знаешь, куда себя деть.

Жена у меня по характеру другая. Но решение о подписании контракта с «Флайерс», о переезде, мы принимали всей семьёй. Мне здесь очень нравится. Прекрасная команда. Один из элитных клубов лиги, с которым можно решать самые высокие задачи.

– Вы даже новые шлемы себе изготовили.

– Да, их два. Первый – для домашних матчей, раскрашен в тигриные цвета. Амурский тигр – символ России. Второй – на выезд. Тут много символов Филадельфии, которая была первой столицей США. Имена моих детей – Валерии и Владислава. А еще клубная эмблема «Локомотива» в память о погибших игроках.

– Ужасно, что разбился Як-42 с хоккейной командой…

– Это большая трагедия. Я знал многих ребят. Долго не мог поверить, что их с нами больше нет. Очень грустно...

Кажется, что в России больше падает самолётов, чем случается автокатастроф. Проблема даже не в старой технике, а в том, что её эксплуатируют безответственно.

– Это результат развала Советского Союза.

– Хватит на это пенять! Да, распалась страна. Ещё 20 лет назад. Мы с тех пор всё строим-строим. И денег у нас куча от этой нефти и газа. Только мы их не на развитие России пускаем. А в стабилизационный фонд вкладываем, в ценные бумаги США. Поднимаем американскую экономику.

Как «обустроили» страну

– Вы сказали, что следите за новостями в России. Они разные бывают. Не беспокоитесь за родственников в Тольятти?

– Сейчас ведь не лихие 90-е. У нас теперь жёсткая вертикаль власти.

– Медведев и Путин – это стабильность, как при Брежневе?

– Они реально молодцы. Выстроили всё так, что вся страна работает на них. Их талантом и умом можно только восхититься. Как они убрали всех оппонентов, если они вообще существовали. Просто молодцы.

Жаль, что демократии нет никакой. Всем правят силовые структуры. Но это выбор наших людей.

– Почему?

– Можно говорить: «Мы так не голосовали». Но какая разница? Если вам не нравится, меняйте что-то. Вы выбрали то, что у нас есть.

– Что больше всего шокирует, когда вы возвращаетесь в Россию?

– Меня? Ничего. Это моя Родина. Я сам отсюда. Я сам такой.

– Но ведь в Штатах другая жизнь, иные отношения между людьми.

– Мне надо перестраиваться в Северной Америке, когда я обратно прилетаю.

– Натужные улыбки?

– Всё делаю искренне. Я – весёлый человек. Мне везде легко. Но если приходишь в магазин – что, тебе улыбаются от всей души? Нет, конечно.

– Вы в Филадельфии уже заезжали в русский магазин. Зачем?

– Даже не помню. Какой-то сонный был, уставший.

– За гречкой? За чёрным хлебом?

– Посоветовали заглянуть. По русской еде не скучаю. Да и дома у нас никаких американизмов. Всё родное. Правда, русское телевидение ещё не провели. Живём на съёмной квартире, в свой дом не переехали.

Вся власть народу! И ресурсы тоже

– Скоро в России будут президентские выборы. Представьте, что в один прекрасный день вы их выиграли. Ваши первые три реформы?

– Вау. Никогда не задумывался…

Тремя реформами не ограничиться. Точно сделал бы так, чтобы власть отчитывалась перед людьми.

– Что имеете в виду?

– Надо, чтобы люди могли прийти и спросить с президента и премьер-министра: «Вы что же делаете? Посмотрите, как мы живём». Чтобы могли, если надо, снять их. Также легко, как и выбрали.

Когда люди получают власть, они отрываются от земли. Они уже никому неподконтрольны. В принципе, так не должно быть. Народ избрал человека президентом. Он несёт ответственность перед обществом. Он должен держать ответ. А не забывать о проблемах простых людей. Надо работать на них.

– Какие ещё реформы?

– Вся власть народу! Все ресурсы тоже!

– Нефть собираетесь отнимать у олигархов?

– Это тоже как-то непонятно. Почему она принадлежит кому-то?

– Потому что олигархи вовремя подсуетились.

– Но нефть находится на территории Российской Федерации. И владеют ею наши граждане.

– Во многих странах иная система. В той же Америке можно владеть недрами земли.

– О’кей, тогда платите 90% налога с добычи. А как ещё? Вы добываете нефть, которая принадлежит людям. 90%, пожалуйста!

– А деньги куда пустите?

– На нужды граждан. На развитие государства. У нас мало проблем? Медицина, школьное образование, ужасные дороги. Авиастроение – самолёты вот падают… У нас ничего нет! Только на словах всё улучшается. И мы вкладываем в американские ценные бумаги.

– Откуда вы знаете?

– Читал. По-моему, Россия – четвёртая страна в мире, после Китая, Японии и Саудовской Аравии, по вложению инвестиций в экономику США.

Вообще, политика – бесконечная тема. И это мои дилетантские рассуждения. Люди в России прочитают и подумают: «Что он несёт чепуху?» Я не экономист по образованию. Может, в чём-то не разбираюсь. Но думаю вот так.