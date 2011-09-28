Думал о ЦСКА, но поехал в «Оттаву»

На следующей неделе стартует регулярный чемпионат НХЛ. Один из российских легионеров, на которых стоит обратить внимание, – Никита ФИЛАТОВ. Форвард «Оттавы» рассказал в интервью, как оказался в столице Канады, как выглядит его распорядок дня и как шутят в НХЛ.

Мышцы не выдержали

– Как вы оказались в «Оттаве», Никита? Ведь была информация, что вы вернётесь в Россию.

– Я и сам думал, что два следующих сезона проведу в ЦСКА. Но в июне узнал, что «Колумбус» обменял меня в «Оттаву». Прочитал об этом в Интернете, когда отдыхал в Доминикане. Главный тренер «сенаторов» Пол Маклин раньше работал в «Детройте». И запомнил меня по нескольким удачным матчам против этого клуба. А потом он возглавил «Оттаву». И попросил оформить такой переход.

– Почему у вас не получился прошлый сезон? Вы ни одного гола не забили.

– Сам не понимаю. Шайба не шла в ворота, и всё тут. Какой-то злой рок. Выхожу один на один с вратарем – попадаю в штангу. Буллит – перекладина. Уже комплекс появился после десяти матчей. А потом меня отправили в фарм-клуб. Я ведь получил травму паха. Это произошло из-за того, что резко взлетел вес. Когда уезжал за океан из ЦСКА, у меня было 69 кг. А стало 88! Вот мышцы и не выдержали…

– Что вы знали об Оттаве?

– Только то, что я там играл на молодёжном чемпионате мира. Ещё там есть красивый дворец, и это столица Канады. Но тихий спокойный городок, а не мегаполис.

– Тихий, однако русских там не любят. Сжигали свитер Яшина, поливали грязью Ковалёва, жестко критиковали Гончара…

– Может, меня пригласили в клуб, чтобы исправить эту ситуацию? Каждый случай индивидуален. Вот Хитли тоже из «Оттавы» ушел. Но он по 50 голов за сезон там забивал.

Жил в приёмной семье

– Почему вы так рано отправились в Оттаву?

– Я прилетал ещё летом, прямо из Доминиканы. Прервал отпуск на пару дней, познакомился с командой, с руководством. А потом поехал в августе. Пораньше, чтобы привыкнуть к «Оттаве», к ребятам. Потренироваться на этом катке, да и просто пережить акклиматизацию.

– Как выглядел распорядок дня?

– Когда не было матчей? Подъём в 8 утра. Завтрак, полдевятого за мной заезжают ребята. Мы со шведами снимаем одну машину на троих. Отправляемся во дворец – он в пяти минутах от дома. Тренажёрный зал в 9.15. Час-полтора. Потом отдыхаем минут 40. И выходим на лёд. Через час уже свободны. Едем куда-нибудь с друзьями на обед.

– Но ведь арена в 25 километрах от города!

– Это не проблема. Я поселился рядом со стадионом. Тут полно ресторанов, магазинов. Многие одноклубники живут здесь же. Да и пробки в Оттаве возникают, только когда люди едут на хоккей. В остальном, до даунтауна долетаешь минут за 20.

– А правда, что вы жили в приёмной семье? Это нетипично для игрока НХЛ.

– Этот вариант предложило руководство «Оттавы». Я согласился. Люди ко мне очень хорошо относились. Я жил у семейной пары с маленьким ребёнком. Глава семейства работает на компанию, которая спонсирует «Оттаву». Директор отдела по продажам в канадском пивном магнате «Молсон». Я у них три недели провёл. И это гораздо лучше, чем жить одному в отеле.

Мирасти – страшный боец!

– В России много спорят о том, нужны ли КХЛ такие тафгаи, как Джон Мирасти и Джереми Яблонски. Оба выступают за «Витязь».

– Кстати, Мирасти – мой кореш по «Сиракьюз», фарм-клубу «Колумбуса». Я бы посоветовал беречься этого парня. Страшный боец! Если скинет перчатки, то будет драться до потери сознания. Но её у него не случается, потому что болевой порог пониженный.

– На самом ли деле тафгаи перед каждым матчем выпивают по пять банок энергетика?

– Да нет, это ерунда. В жизни они спокойные ребята. Могут на диване сидеть, американский футбол смотреть. Заводятся только на площадке. И Red Bull для этого им не нужен. Я-то знаю. В «Колумбусе» одно время меня ставили в четвёртое звено с бойцами – Боллом, Дорсеттом, Маккензи. Шайбу вбрасывают в зону – и вперед!

– Вы прошли в НХЛ такой знаменитый обряд, как ужин новичков?

– Да, было. Традиция такова, что первогодки скидываются и накрывают стол на всю команду. Нас оказалось только двое. Поэтому пришлось каждому платить по 7500 долларов. Причём за эти деньги мы должны были ещё и развлекать ветеранов!

– Как именно?

– Нас попросили станцевать. Какой танец – не скажу.

– В НХЛ вообще любят пошутить.

– Да, я слышал о пене для бритья, выдавленной в карман дорогого пиджака. Или просто о зашитых карманах. Или о ботинках, прибитых к полу... Однажды в фарм-клубе довели парня тем, что на протяжении недели перед каждой тренировкой ему разрезали шнурки на обоих коньках. Первые два дня он нормально реагировал, а потом начал сходить с ума. Я бы на его месте тоже пришел в бешенство.