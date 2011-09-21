Когда вернется Быков?

Хоккеисты понемногу приходят в себя после страшной авиакатастрофы «Локомотива» под Ярославлем. Эту трагедию не забыть. Но жить как-то надо… Регулярный чемпионат КХЛ набирает ход. В лидерах – СКА, на горизонте – Вячеслав Быков, на повестке дня – фамилии латиницей на свитерах игроков.

СКА – фаворит Запада

Чемпионат КХЛ возобновился в понедельник, 12 сентября, и особенно тяжело было играть в первые дни. Голова не на месте. Хоккеисты в прострации. Невероятные шайбы, неожиданные результаты. На вершине таблицы – «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Новокузнецк), в середке окопались «Амур» (Хабаровск) и «Динамо» (Минск)…

Ну а царь горы – СКА. В межсезонье генменеджером клуба был назначен Алексей Касатонов, который провел резкое омоложение состава. Не все поняли такую политику. Вот что считает дважды олимпийский чемпион Борис Майоров:

– Резкое снижение среднего возраста команды – еще не гарантия результата. В первых месяцах чемпионата провалов не избежать. Да и своими выступлениями на предсезонных турнирах СКА меня не впечатлил. Армейцам вообще пора быть более последовательными в своих действиях. Нельзя сперва уповать на победу, собрав в команде максимально возможное количество энхаэловцев, а потом их разогнать. И пригласить в команду известного тренера-мотиватора Милоша Ржигу, ожидая чудес уже от него…

Надо заметить, что пока СКА не играл против грандов. Маршрут «Нефтехимик» (3:1), ЦСКА (4:1), «Лев» (4:1) не выглядит как переход Суворова через Альпы. Но класс команды в том, чтобы не терять очки с аутсайдерами и середняками. Не вижу, кто помешает СКА занять первое место в Западной конференции. Особенно когда больше нет «Локомотива»…

Два кита на берегу

Два больших кита выброшены волной на берег. Алексей Яшин до сих пор не нашел себе новую команду после того, как СКА отказался продлевать с ним контракт. Полно слухов вокруг звездного форварда. Но клубы-олигархи при желании давно бы подписали Алексея. А клубам-аутсайдерам не хватает денег, поэтому агент Марк Гандлер до сих пор не оформил контракт Яшина ни с «Автомобилистом», ни с «Витязем»…

Возможны два варианта: или в сильной команде, не приведи господь, получит травму один из лидеров, и Яшин подпишется в КХЛ. Или он все-таки вернется в НХЛ, тем более что осенью Алексей работал в тренировочном лагере «Айлендерс».

Был и третий вариант – Яшин станет капитаном обновленного «Локомотива». Но Ярославль решил пропустить этот сезон в КХЛ. И правильно сделал…

Второй кит – Вячеслав Аркадьевич Быков. Тренер, который выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», после чего внезапно остался без работы.

– Я думаю, что уже в ноябре Быков и его помощник Игорь Захаркин вернутся в Россию, – говорит Борис Майоров. – В нашем чемпионате так принято, что первая и очень мощная волна тренерских отставок приходится на начальную паузу в чемпионате. Головы полетят!

…Но слухи о скором назначении Быкова появились уже сейчас, после первой недели чемпионата! Насколько знаю, дым дул со стороны «Авангарда», где с командой не слишком справляется чешский специалист Ростислав Чада. Пылкий нрав генменеджера «Авангарда» Анатолия Бардина всем известен, он тренера даже в перерыве матча уволить может. А тут целая неделя прошла!

Однако сам Вячеслав Быков на днях позвонил мне и сообщил, что информация о его скором возвращении в Россию, мягко говоря, далека от истины. Наставник, который привел сборную к двум победам на чемпионате мира, попросил не верить слухам и спекуляциям на его имени. В свою очередь, пожелал удачи тренеру и сказал, что разговоры о нем будут постоянно в этом сезоне. Потому что у нас происходит по 10–12 отставок за год, но рынок тренеров невелик, толковых специалистов взять негде. А тут сам Быков сидит без работы. Конечно, при первом же увольнении в КХЛ все вспомнят о нем.

Китайские иероглифы

В конце разговора Вячеслав Быков узнал мое мнение о том, стоит ли писать все фамилии хоккеистов в КХЛ на латинице. Если раньше был «Ковалев», то теперь он стал «Kovalyov». Причем Алексей Ковалев с таким написанием не согласился и потребовал изменить на «Kovalev»… Возникает путаница.

К тому же, по мнению многих, это неуважение к своим болельщикам. Ну почему дедушка, который пришел на матч «Сибирь» – «Атлант», должен через толстые очки с трибуны разбирать, что за парень там играет в свитере «Radivoevich».

Хотелось бы защитить интересы наших болельщиков. Но не буду. Вижу в этом изящный жест со стороны КХЛ. В нашу лигу с этого сезона вступил словацкий «Лев». Иностранец не сможет понять кириллицу. Тем паче в будущем мы ждем к себе итальянцев («Милан»), хорватов («Медвежчак»), немцев, может даже, шведов... А наш чемпионат, как говорят, показывают уже в 28 странах мира.

Представьте, что русский клуб вступил в открытый чемпионат Китая по футболу. И начали к нам ездить китайские спортсмены с иероглифами на спине. И сам черт ногу сломит, что у них там написано… А потом бац – китайцы решают писать все фамилии на латинице, тем более что буквы английского алфавита понимают почти все в мире.

Красивый жест доброй воли. Разве вы не согласны?