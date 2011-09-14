Каким будет новый «Локомотив»

В прошлую среду мы остались без «Локомотива». Ярославская команда разбилась в авиакатастрофе, вылетая из аэропорта Туношна. Погибли 44 человека, включая хоккеистов, членов команды и экипажа. Последним в ожоговом центре в Москве скончался форвард Александр Галимов… Но «Локомотив» будет возрожден. Уже в декабре этого года.

Произошла одна из самых больших трагедий в истории мирового спорта. «Локомотив» был уникальной командой. В ней играли и работали граждане девяти стран. Капитаны сборных Словакии (Демитра), Латвии (Скрастиньш), Белоруссии (Салей), два чемпиона мира – 2011 среди молодежных команд (Собченко, Урычев), будущие участники Олимпиады в Сочи, просто отличные хоккеисты и ребята.

Мы не будем рассказывать о субботней церемонии, когда на «Арене-2000» выставили 25 закрытых гробов. Тела остальных погибших уже забрали родственники. Мы знаем, что у многих, кто был в курсе чудовищной трагедии, и без того разрывалось сердце. Сейчас нужно выбираться из психологической ямы. И думать, как возродить «Локомотив».

Нужны время и люди

По горячим следам вообще было предложено не останавливать регулярный чемпионат, играя в память о погибших хоккеистах. И за полнедели собрать новый состав «Локомотива», забрав у других команд КХЛ по

2–3 игрока. Подобным образом поступили в 1979 году, когда на рейсе Ташкент – Минск разбился самолет, в котором летел футбольный «Пахтакор».

Но в четверг, осознав масштаб беды, чиновники изменили решение. Чемпионат КХЛ остановили до понедельника. А о том, что «Локомотива» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги не будет, объявил президент клуба Юрий Яковлев, когда в Ярославле проходила гражданская панихида.

– Весь мир скорбит вместе с нами, – сказал Яковлев. – В эти тяжелые времена мы должны поступать правильно, соблюдая все общечеловеческие и клубные ценности.

Наша первоочередная задача – позаботиться о близких, о семьях погибших. Проводить достойно ребят в последний путь.

Вторая задача – восстановить команду соответствующего уровня, планкой для которой будет погибший «Локомотив». На это нужно время. Нужны люди. Потому играть в КХЛ мы начнем со следующего сезона. Это наша общая твердая позиция. И другой не будет.

Лучших нам не отдадут

Правильное и логичное решение. «Локомотив» славился не только звездным составом, но и уникальным отношением к хоккею. В этой команде присутствовал дух. Редко встретишь, чтобы полсостава клуба были его воспитанниками. В Ярославле не тратили безумные деньги на закупку легионеров – там растили своих игроков.

Вот почему «Локомотив», собранный с бору по сосенке, стал бы чужеродным телом для болельщиков. К тому же новая команда расположилась бы в раздевалке «Арены-2000», где еще недавно сидели Ваня Ткаченко и Йозеф Вашичек, Павол Демитра и Виталий Аникеенко. А как против нее играли бы соперники по КХЛ? В полную силу? Вряд ли. Кому же нужны поддавки?

Главный тренер молодежной команды «Локомотив» Петр Воробьев правильно заметил, что лучших игроков другие клубы КХЛ попросту не отправили бы в Ярославль. Вот у «Трактора» спросили о Владимире Антипове, который долго выступал за «Локо», – и директор клуба Кречин прямо заявил, что никуда Антипова не отдаст.

«На его месте так поступил бы любой», – горестно вздохнул Петр Ильич.

Поднять своих ребят!

В понедельник в Кремле прошло совещание, которое собрал Президент России Дмитрий Медведев. Обсуждалось, как будет возрожден «Локомотив». По сути, Медведев поддержал все предложения руководства клуба и «Российских железных дорог» как хозяина команды.

Было подтверждено, что «Локомотив» пропустит этот сезон в КХЛ. Но на основе фарм-клуба создадут команду, которая с декабря начнет выступать в Высшей лиге – втором по значимости дивизионе нашего хоккея. При этом ярославцам гарантировано место в плей-офф ВХЛ.

Непонятно, как теперь будет выглядеть календарь «вышки». Но это технический вопрос. В целом ход тоже верен. Собрать команду с нуля в межсезонье 2012 года – очень сложный вариант. Нужно ведь не только подобрать хоккеиста на каждую позицию. Но и сделать так, чтобы ребята сыгрались. Понимали друг друга на льду. Чтобы город принял новый «Локомотив»… Команду нужно строить шаг за шагом.

Кроме того, Ярославлю сделали уступку по лимиту легионеров – в новом сезоне их можно иметь шесть, а не пять. Это тоже правильно. Но главное в такой ситуации – не забыть о детском хоккее. В спортивные школы пойдут сотни мальчишек, которые захотят быть похожими на Ваню Ткаченко, Юру Урычева и других героев погибшего «Локомотива».

Поэтому Ярославль освобожден на пять лет от драфта юниоров, на котором его воспитанников могли забрать в другие клубы страны. Нужно поднимать своих ребят. И болеть за молодежную команду «Локомотива» – «Локо» выступает в МХЛ.

– Первые матчи после трагедии мы никак не могли проводить, – говорил начальник «Локо» Олег Стальнов. – Представьте состояние подростков. Некоторые в таком трансе, что с ними работают психологи. А чтобы понять, какие у нас теперь дыры в составе, достаточно изучить список погибших… Турнир начнем 18 сентября на выезде…

А первый домашний матч «Локо» пройдет 7 октября на «Арене-2000». Ровно через месяц после авиакатастрофы, которая разбила всем нам сердца. Можно быть уверенными, что в этот вечер в Ярославле на хоккее будет аншлаг.