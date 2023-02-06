Матч звезд во Флориде стал рекордным по присутствию игроков из России

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6 февраля 2023, 14:25 Источник: Коммерсантъ

В Матче всех звезд НХЛ приняли участие девять россиян. Никита Кучеров и Андрей Василевский стали победителями мини-турнира сборных дивизионов.

Предыдущий рекорд по численности российских хоккеистов, принимавших участие в Матче звёзд, держался с 1998 года. Тогда во встрече сборных Северной Америки и Европы сыграли восемь россиян. На завершившемся турнире во Флориде на лёд вышли вратари Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бей Лайтнинг»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»).

Известно, что на Матчи всех звезд не всегда приезжают лучшие из лучших, при этом НХЛ старается обеспечить максимальный клубный охват. Мини-турнир сборных четырех дивизионов лиги состоял из трех матчей — двух полуфинальных и финального. В хоккей команды играли в формате «три на три». Основная часть участников — 32 — определялась НХЛ, которая отобрала по игроку из каждой команды лиги. Еще дюжину добавило зрительское голосование.

Девять хоккеистов из России обеспечили пятую часть состава всего турнира. Шестеркин и Василевский — фронтмены вратарского цеха НХЛ прошедшего пятилетия, Сорокин выглядит реальным претендентом на звание сильнейшего голкипера в текущем первенстве. Кучеров, Панарин и Капризов — лидеры своих клубов с впечатляющей статистикой. Свечников и Тарасенко находятся в числе лидеров.

Александру Овечкину в финале турнира сыграть не довелось. Его команда Метрополитен до него не добралась. При этом организаторам шоу удалось объединить на льду Александра Овечкина с Сидни Кросби из «Питсбурга». В 2005 году они дебютировали в НХЛ одновременно и в дальнейшем соперничали друг с другом за право считаться лучшим.

Во Флориде Овечкин и Кросби стали партнёрами. Во время традиционного конкурса буллитов хоккеисты решили исполнить свой буллит вдвоем. Однако на площадке неожиданно появился третий игрок - четырехлетний сын Овечкина Сергей, который и отправил шайбу в сетку.



