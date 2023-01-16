Новое достижение Александра Овечкина

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16 января 2023, 18:10 Источник: Коммерсантъ

Фото: globallookpress.com

Александр Овечкин отметился очередным достижением. Забросив шайбу в матче НХЛ против «Филадельфии Флайерс», он стал совладельцем рекорда по количеству сезонов с как минимум 30 забитыми голами.



«Вашингтон» проиграл в матче с «Филадельфией». Единственным, кому удалось отличиться в составе хозяев, оказался Александр Овечкин. Его заброшенная шайба оказалась 810-й в карьере в регулярных чемпионатах. Для того, чтобы россиянину догнать Уэйна Гретцки, осталось забросить 84 шайбы.



В текущем первенстве гол в ворота «Филадельфии» для Овечкина стал 30-м. Сезонов с как минимум тремя десятками голов в активе у него теперь 17. Столько же - лишь у игравшего в 1980–1990-е годы Майка Гартнера.



Возможно, что Александр Овечкин в этом сезоне станет единоличным обладателем другого рекорда. В данный момент есть три хоккеиста, которые добирались до отметки в 50 заброшенных шайб. Это сам Овечкин, а также Уэйн Гретцки и Майк Босси. На свои 30 голов россиянин потратил 45 матчей. Если он будет выдерживать график, то может забросить к исходу регулярного чемпионата 54 шайбы.



