Знаменитый чешский хоккеист Гашек призвал отправить русских хоккеистов из НХЛ в Россию

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что участие российских хоккеистов в НХЛ – это «реклама на миллиард долларов для российского государства и его действий».
«Возможно, некоторые не могут себе представить, как их участие и достижения у нас помогают нравственной самоуверенности их народа, повышают моральный дух нации, в том числе трудовой, и это также относится и к их армии. И, конечно же, это усиливает все пророссийские силы в мире.
Я ни в чем не виню российских хоккеистов. И то, что их следует исключить из НХЛ и немедленно отправить домой – если только некоторые или многие из них не получат статус беженца – никоим образом не является наказанием.
Однако это необходимо. Это поможет спасти десятки тысяч не только украинских, но и русских жизней», – считает Доминик Гашек.
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