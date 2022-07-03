Наши хоккеисты в ​ НХЛ: итоги сезона​

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3 июля 2022, 18:49 Семён Иванов

Источник: Gazeta.ru

Чемпионат НХЛ завершился, время подводить итоги сезона для наших хоккеистов. Практически все они провели сезон на высоком уровне.

Исключением из этого тезиса, наверное, является Александр Радулов. Российский нападающий провел за Даллас 74 игры, набрав 22 очка и забросив лишь 4 шайбы. В итоге российский ветеран решил не продлевать контракт с клубом НХЛ после не самого выдающегося сезона и уехал завершать карьеру на Родину. Он уже подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом». Возможно, последний в его карьере.

Гораздо лучше провел сезон триумфатор Кубка Стэнли Валерий Ничушкин. Он 9 лет шел к заветной цели и, наконец, одержал победу. Ничушкин проявил свою универсальность, поиграв и в первом, и втором звеньях, а также выходя в спецбригадах большинства и меньшинства. В итоге он стал основным игроком одной из сильнейших команд лиги и полюбился болельщикам. Фанаты на параде игроков, посвященному победе в Кубке, встретили его громким choo-choo (именно так прозвали Ничушкина).

Ещё один отечественный игрок, у которого получилось завоевать расположение болельщиков – Игорь Шестёркин. Для него этот год вообще стал переломным в карьере. Он стал лучшим голкипером регулярного чемпионата сразу по двум главным показателям – проценту отражённых бросков и коэффициенту надежности. Начинал Шестёркин с борьбы за место в стартовом составе, а закончил завоеванием Везины Трофи: приза лучшему вратарю лиги. Теперь Шестёркина называют самым сильным вратарём мира.

Улучшить свою игру получилось и у вратаря из другого конца Нью-Йорка – Ильи Сорокина. Он - второй по проценту отражённых бросков и сухим матчам в регулярке. Разумеется, Сорокин тоже стал первым номером команды.

У Малкина и Овечкина ситуация несколько хуже. Оба из них продолжают показывать великолепную игру, будто забывая о годах. Но вот Малкин оказался слишком дорогим для Питтсбурга и на данный момент является свободным агентом. В его возрасте сложно с нуля завоевать место в по-настоящему сильном клубе. А «Вашингтон Кэпиталз» похоже мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам и играет по большей части через своего лидера. Так или иначе, Ови забивает много, но вот Вашингтон окончательно перестал считаться претендентом на трофей.

За одну статью невозможно подвести итоги сезона для всех наших хоккеистов. Если кратко, этот сезон стал успешным для молодых хоккеистов из России. Успехов добились Шестёркин, Сорокин, Свечников, Капризов (он вообще за регулярку набрал очков больше остальных соотечественников). Опытные бойцы, такие как Кучеров, Василевский, Шестёркин, Ничушкин, Задоров продолжают занимать ключевые позиции в своих клубах. Тяжеловато приходится ветеранам вроде Овечкина, Малкина или Дмитрия Куликова, но всё равно они демонстрируют высокий класс.

Да, некоторые игроки не прижились в сильнейшей лиге, а некоторые покинули её из-за желания завершить карьеру дома, но в целом представители российского хоккея неплохо чувствуют себя в НХЛ. Будем надеяться, что так оно будет и дальше.