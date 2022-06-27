Российский хоккеист Ничушкин в составе Колорадо завоевал Кубок Стенли​

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27 июня 2022, 17:21 Семён Иванов Источник: gazeta.ru

Фото: Phelan M. Ebenhack/AP

Вот и подошел к концу очередной розыгрыш НХЛ. «Колорадо Эвеланш» прервали двухлетнюю гегемонию «Тампа Бэй Лайтнингз» и спустя 21 год вернули себе кубок.

Как и предполагалось в прошлой статье, Тампа, решив свои проблемы в обороне (начиная с третьего матча, команда не пропускала больше двух шайб в основное время), смогла навязать борьбу чемпионам. Но этого оказалось недостаточно для победы. Ведя в серии 2:0, Колорадо все-таки смогли «дожать» соперников.

Огромную роль в том, что Тампа дошла до шестого матча, сыграл их вратарь Андрей Василевский. На протяжении всей серии он демонстрировал игру мирового уровня. Да, за первые две игры он пропустил 11 шайб, но там проявлялись слабости защиты «Лайтнингз». А в четырёх последних играх Василевский пропускал лишь 2.25 гола за игру при 93.8% отражённых бросков. Для сравнения: Дарси Кемпер, визави Андрея, имеет в тех же матчах показатели 2.75 за игру и 89.4% соответственно. При этом, разрыв мог быть ещё сильнее в пользу нашего соотечественника, если бы Кемпер не был заменён на 32 минуте третьего матча, который он провалил, пропуская каждые 6 минут.

Неплохо серию в составе Тампы провели и Михаил Сергачёв с Никитой Кучеровым. Михаил забросил одну шайбы и сделал две голевые передачи, набрав 3 очка в 6 играх. Показатели не великолепные, но для защитника приемлемые. Кучеров также один раз отметился голом, а результативный пас выдал на один больше. Итого 4 очка в 6 играх. Но больше всего запомнился, особенно болельщиками Тампы, Никита тем, что упустил верный шанс сравнять счёт в решающей встрече после передачи на пустой угол. Забей он, и совершенно не ясно, чем бы всё закончилось.

А вот кто провёл серию на высочайшем уровне - Валерий Ничушкин, который начал свой крестовый поход за трофеем ещё в сезоне 2013/14. Спустя 9 лет, он наконец поднял над головой желанный кубок. Валерий проявил свою универсальность, поиграв и в первом, и втором звеньях, а также выходя в спецбригадах большинства и меньшинства. Он забросил четыре шайбы и выдал две голевые передачи, то есть набирал по одному очку за игру. Ничушкин провёл великолепную работу в этом сезоне и заслуженно стал одним из лучших хоккеистов в составе чемпионов из Колорадо.

На награждении, кстати, произошел комичный случай. Хоккеисты уже получили золотые медали и кубок, но перед перемещением в раздевалку им предстояло ещё сделать групповое фото с наградой. Игроки уже приготовились позировать, как тут Николас Обе-Кубел не смог затормозить и упал, хорошенько приложив кубок о лёд. В итоге трофей получил вмятину, но вряд ли это сильно расстроило игроков «Эвеланш».