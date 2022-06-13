За финал Кубка Стэнли поборолись российские вратари

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13 июня 2022, 18:26 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Тампа-Бэй» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли, остановив «Нью-Йорк Рейнджерс». Разбирая вклад каждого из российских вратарей в командные успехи, приходишь к выводу, что Игорь Шестеркин ни в чем не уступил более опытному и титулованному коллеге Андрею Василевскому, который идет за третьим кубком подряд. Шестеркин провел третий сезон в НХЛ, а в плей-офф до 4 мая сыграл только один матч.



Василевский — один из системообразующих механизмов машины Джона Купера, но влияние Шестеркина на результат своей команды, похоже, гораздо больше. В расширенной статистике от сервиса Naturalstattrick «Тампа» превзошла «Рейнджерс» по всем компонентам. Данные хG говорят, что «Тампа» могла забивать около 23 голов, а забила только 16. Результативность «Рейнджерс» соответствует статистике: из xG 14,76 получилось 14 шайб. Получается, Шестеркин украл у команды Никиты Кучерова как минимум семь голов. Василевский — в лучшем случае один.



Мы видим огромную разницу между финалистами по опасным моментам: 103 против 58 в пользу «Тампы». Почти двукратное отставание нивелировалось благодаря мастерству Шестеркина. Василевский выручал команду не менее эффектно, но шайба до него доходила реже.



И дело не в конкретном отрезке или матче. Шесть игр «Тампа» заставляла Шестеркина показывать свои суперспособности. Игорь не вывел команду в финал, но до последнего дарил шансы на спасение и обеспечил Нью-Йорку достойную разницу по забитым и пропущенным шайбам.



Андрей Василевский заслуживает самых лучших комплиментов. Но Шестеркин в очном противостоянии ему ничем не уступил.



