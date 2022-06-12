Кто-то из российских хоккеистов наверняка поднимет над головой кубок Стенли​

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12 июня 2022, 13:14 Семён Иванов

Фото: zen.yandex.ru. Василевский и Шестёркин после окончания серии.

Вот и подошли к своему завершению финалы конференций в Кубке Стэнли. Впереди – самое интересное: финал сезона, битва между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа Бэй Лайтнингз.

Колорадо в полуфинальном раунде без особых проблем разделались с канадским Эдмонтоном. Счёт в серии 4:0, интрига сохранялась лишь в первом и последнем матчах, но абсолютно в каждой из игр «Эвеланш» смотрелись свежее и сильнее.

В первом звене победителей во всех 4 матчах играл наш соотечественник Валерий Ничушкин. Он отметился дублем в третьей игре и в итоге набрал 2 очка в серии. Валерий хоть и не набирает огромного количества баллов, но выполняет много черновой работы, в том числе и в обороне. За это он пользуется тренерским доверием. Об этом можно судить по игровому времени хоккеиста, который в каждом матче проводит в среднем 20 минут на льду - один из самых высоких показателей в команде. В любом случае, Ничушкин станет одним из козырей Колорадо в предстоящем финале.

Серия между Тампой и Нью-Йорком была куда более захватывающей. Казалось, что «Рейнджерс» нашли свою игру и повели в серии со счётом 2:0. Но затем действующие чемпионы сравняли счёт в домашних матчах, выгрызли третью победу на выезде и получили шанс закончить противостояние в шестом матче. Шансом этим они воспользовались не без помощи российского голкипера ньюйоркцев Игоря Шестёркина.

Злым гением вратаря стал капитан Тампы Стивен Стэмкос. Сначала Шестёркин пропустил далеко на самый трудный его бросок от борта, а затем, во время выхода один на один все того же Стэмкоса, Игорь парировал первый бросок ловушкой, но не смог зафиксировать шайбу, чем воспользовался нападающий и добил её в ворота. Две ошибки стоили «Рейнджерс» победы в решающем шестом матче.

Но вряд ли кто-то кинет камень в Шестёркина. Он весь сезон буквально тащил команду в полуфинал кубка. Начав сезон с борьбы за место в воротах, Игорь закончил его чуть ли не в статусе лучшего вратаря планеты. Он вселял уверенность в своих товарищей, полюбился местным болельщикам и с огромной вероятностью заберет Везину Трофи – приз лучшему голкиперу лиги. Точно можно сказать, что этот сезон наш вратарь может занести себе в актив.

Колорадо и Тампа – сильные и достойные друг друга команды. Первые прошли весь плей-офф лишь с двумя поражениями. На их стороне лучшая статистика, больше времени на отдых (они расправились со своим противником в полуфинале на целых 5 дней раньше Тампы) и отличная работа звена Ничушкина. Вторые – уже третий раз за три года проходят в финал, причем оба раза «Лайтнингз» побеждали. За них играет Андрей Василевский - один из сильнейших вратарей мира, а также связка Кучеров-Стэмкос, выпившая немало крови у обороны соперников. Предсказать, кто победит, сложно, но одно уже ясно точно: в этом сезоне кто-то из наших точно выиграет кубок.