В 2022 году на Южном Урале откроется центр олимпийской подготовки по хоккею

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14 апреля 2022, 08:18 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Регион будет уделять особое внимание развитию детского спорта. Об этих планах губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер рассказал во время встречи с игроками и руководством клуба.

Глава региона отметил, что в этом году на Южном Урале будет запущен центр олимпийской подготовки по хоккею. Он станет новой базой для детской школы «Трактор», в которой смогут учиться и тренироваться спортсмены со всей области. В Челябинской области будет продолжена работа по создана необходимых условий для команды «Трактор» и развитию детского хоккея.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 «Трактор» стал бронзовым призером Чемпионата КХЛ. Это седьмые медали за 75-летнюю историю клуба. Генеральный директор клуба Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин поблагодарили губернатора за поддержку, которую оказывают «Трактору». Также теплые слова прозвучали в адрес болельщиков, которые мотивируют команду на новые достижения.