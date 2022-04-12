Губернатор Алексей Текслер поздравил челябинский «Трактор» с бронзой

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12 апреля 2022, 12:44 Татьяна Михайлова Источник: alexeytexlerofficial

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Хоккеисты заняли третье место в Чемпионате КХЛ 2021/2022.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил хоккейный клуб «Трактор» с бронзовой наградой Чемпионата КХЛ 2021/2022.

«Парни, спасибо за яркий сезон, за самоотдачу, за то, как вы бились на льду. И стояли друг за друга горой», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Алексей Текслер выразил надежду, что в будущем «Трактор» сможет побороться за Кубок Гагарина.

Добавим, что в финале Чемпионата КХЛ Южный Урал представит «Металлург» из Магнитогорска. Им губернатор пожелал удачи в решающем матче.