Финский комментатор во время матчей НХЛ отказался произносить фамилию Александра Овечкина

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11 апреля 2022, 20:42 Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Финский комментатор Теро Кайнулайнен принял решение не произносить фамилию Александра Овечкина в эфире.



«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» я бросил себе вызов.



Я старался не упоминать имя капитана гостей. Я преуспел в своем испытании», – сообщил он.



Известно, что Кайнулайнен позже продолжил игнорировать Овечкина во время матча «Кэпиталс» с «Бостоном» (4:2). Российский хоккеист, в свою очередь, забрасывал шайбы в ворота соперника. Комментатору пришлось называть его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».



