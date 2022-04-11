Финский комментатор во время матчей НХЛ отказался произносить фамилию Александра Овечкина

Финский комментатор Теро Кайнулайнен принял решение не произносить фамилию Александра Овечкина в эфире.
«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» – «Вашингтон» я бросил себе вызов.
Я старался не упоминать имя капитана гостей. Я преуспел в своем испытании», – сообщил он.
Известно, что Кайнулайнен позже продолжил игнорировать Овечкина во время матча «Кэпиталс» с «Бостоном» (4:2). Российский хоккеист, в свою очередь, забрасывал шайбы в ворота соперника. Комментатору пришлось называть его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс» и «седая борода».
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