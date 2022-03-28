Александр Овечкин может побить один из рекордов Уэйна Гретцки уже в этом сезоне

Аргументы Недели → Спорт → Хоккей 13+

28 марта 2022, 14:17 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Овечкин повторил рекорд Хоу по победным голам и может обойти Гретцки по шайбам в гостевых играх. Александр становится все ближе к двум легендам в списке топ-снайперов.



В выходные «Вашингтон» провел два матча — в гостях с «Баффало» (4:3 Б) и дома с «Нью-Джерси» (4:3), а российский капитан столичной команды Александр Овечкин отметился голами в обоих.



В матче против «Баффало» Александр Овечкин отметился голом с передачи Евгения Кузнецова и реализованным послематчевым буллитом, который принес «Вашингтону» победу.



За свою карьеру Овечкин записал на свой счет 16 решающих послематчевых бросков. Это повторение девятого результата в истории НХЛ. Правда, в активе Фила Кессела на 40 буллитных серий меньше. Рекорд лиги — 23 победных буллита — удерживает датчанин Франс Нильсен, американцы Ти Джей Оши и Патрик Кейн отстают от него на два броска.



По общему числу успешных послематчевых бросков Нильсен делит второе место с Кейном (по 49), а лидерство удерживает еще один легендарный игрок «Чикаго» Джонатан Тэйвз. На счету канадца 51 удачная попытка.



По проценту реализации среди лидеров лиги Тэйвз идет вторым после Ти Джея Оши, который следующим броском может выйти на гроссмейстерский 50-процентный рубеж. Овечкин с 37 голами делит 13-е место с Юсси Йокиненом, проигрывая в числе прочих и Павлу Дацюку, реализовавшему 40 попыток из 98.



В каждом из матчей выходных Овечкин забросил по шайбе (в сезоне-2021/22 у него теперь 42) и сократил отставание от занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Горди Хоу до 29 голов. От легендарного рекорда Уэйна Гретцки капитана «Вашингтона» теперь отделяет 122 точных броска.



При этом один из рекордов Гретцки может быть побит в 2022 году. В Баффало Овечкин забил 21-й гостевой гол в чемпионате и 391-й в карьере. Теперь Александр, забросивший на чужих площадках 50,65 процента своих шайб, отстает от Уэйна всего на 11 выездных голов. Тогда как преимущество над Стивом Айзерманом приближается уже к 40 шайбам.



В матче с «Нью-Джерси» Овечкин записал на свой счет победный гол (пятый в сезоне и 121-й в карьере) и по их числу сравнялся с Хоу. Гретцки и остальные конкуренты, кроме Яромира Ягра, уже пройдены, а до великого чеха остается 14 решающих шайб.



Овечкин после победной шайбы в ворота «Дэвилз» набрал 1398-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард вышел на третье место среди европейских бомбардиров лиги, обойдя финна Яри Курри (при большем числе матчей Ови впереди по числу голов — 772 против 601). Лидер «Кэпиталз» отстает от другого легендарного финна Теему Селянне на 59 баллов, от второго бомбардира за всю историю НХЛ Ягра — на 523.



В историческом списке бомбардиров НХЛ Овечкин поднялся на 21-е место. Но если достать замыкающего топ-20 Дэйла Хаверчака Александр сможет уже в этом сезоне (между ними 11 очков, а в запасе у россиянина 15 матчей), то дальнейший подъем быстрым быть не обещает. Лучший действующий игрок Джо Торнтон впереди Ови на 138 очков, десятый номер рейтинга Фил Эспозито — на 192, а замыкающий пятерку Рон Фрэнсис — на 400.



