Алексей Текслер пожелал челябинским хоккеистам успеха в плей-офф КХЛ

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1 марта 2022, 13:31 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Глава региона пообщался с командой «Трактор».

В преддверии начала серии матчей плей-офф за Кубок Гагарина губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с хоккеистами команды «Трактор».

Он поблагодарил спортсменов за успешное выступление на регулярном чемпионате.

«Команда показала свою силу, команда лидировала. Самый главный итог – у нас есть коллектив, который может и должен побеждать. Я уверен, что вы абсолютно готовы к плей-офф», – особо подчеркнул в разговоре с хоккеистами Алексей Текслер.

Долгое время Южный Урал не завоевывал главных трофеев КХЛ, спортсменам удавалось занимать второе и третье места. Глава региона заверил «Трактор», что все болельщики хоккейной команды заждались высоких наград и будут всем сердцем поддерживать земляков.

Также во время встречи губернатор поздравил представителей «Трактора», которые в составе Олимпийского комитета России были награждены серебряными медалями на прошедших в Пекине Олимпийских играх.