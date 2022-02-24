Легенду клуба НХЛ «Чикаго» Бобби Халла уволили из-за обвинений в насилии

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24 февраля 2022, 17:22 Источник: sport-express.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Чикаго» отстранил бывшую звезду хоккея Бобби Халла от должности клубного посла после обвинений в насилии. За 15 сезонов в составе клуба он стал его настоящим символом, обладателем множества рекордов, а его девятый номер выведен из обращения уже почти 40 лет.



Халл раньше славился непростым характером. В 1986 году Бобби был признан виновным в нападении на полицейского, вмешавшегося в конфликт экс-хоккеиста с его первой женой Деборой. Знаменитого игрока тогда обвиняли в нанесении женщине побоев. Вторая жена Халла Джоан в 2002 году обвиняла его в жестоком обращении с ней и алкоголизме, но до суда дело не дошло.



Сейчас Бобби Халлу 83 года. Тем временем в «Чикаго» решили, что дела давно минувших дней портят репутацию клуба. В прошлом году по итогам расследования дела Кайла Бича «Блэкхоукс» под раздачу попали генеральный менеджер Стэна Боумэна и тренер фарм-клуба Ди Джей Джонс. Они тоже были уволены.



Интересно, что давление на клуб со стороны общественности началось с истории с культовым логотипом «Чикаго», который, как теперь оказалось, оскорбляет исторические ценности коренных народов. Дошло даже до того, что центр американских индейцев прекратил все связи с клубом, требуя смены эмблемы. Два года назад ночью вандалы испортили статую, которая в 2001 году была открыта возле арены в честь 75-летия «Блэкхоукс». Памятник облили краской, а территорию усыпали надписями — «землю обратно». Причем статую обещали вернуть после ремонта, но этого до сих пор не произошло.



Ранее американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинз», на логотипе которого также красовался индеец, согласился пойти на смену названия и эмблемы. Парадокс в том, что в прошлом профиль индейского вождя был предложен самими же представителями коренного населения — Национальным конгрессом американских индейцев.



Когда репутация мешает продаже атрибутики и билетов на матчи, руководство клуба легко может расстаться даже со своей легендой. Это и произошло в истории с Бобби Халлом.



