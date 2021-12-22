Сегодня отмечается Всероссийский день хоккея

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22 декабря 2021, 14:05 Наталья Полянская

Днём рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Первая встреча с этой игрой произошла в конце 1932 года, когда в Москву приехала команда немецкого рабочего союза «Фихте».

Среди советских хоккеистов самыми успешными по количеству наград являются Владислав Третьяк, Александр Рагулин и Александр Мальцев. Среди действующих российских спортсменов – Александр Овечкин, Дмитрий Калинин и Данис Зарипов.

У российских хоккейных команд был хороший фундамент в лице тренеров и игроков СССР. Впервые после распада Советского Союза российская сборная стала чемпионом в 1993 году, на 57-м чемпионате мира.

Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над которой часто не заметна простому человеку. В этом направлении делается многое, как и в других сферах жизни человека. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и проводятся показательные матчи с участием звёзд российского, советского и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже политики и Президент страны.

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