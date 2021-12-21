НХЛ может отказаться от Олимпиады в Пекине

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21 декабря 2021, 12:07 Источник: Коммерсантъ

Участие хоккеистов НХЛ в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине стало «очень маловероятным». Об этом сообщил ESPN, ссылаясь на собственные источники в лиге. Причиной отказа НХЛ от участия в Олимпиаде может стать новая волна переносов матчей на фоне вспышек коронавируса в различных клубах. Окончательное решение в лиге примут уже в ближайшие дни.



НХЛ сообщила о том, что до 23 декабря переносит сразу 12 матчей. Все они связаны с перемещением клубов через границу между США и Канадой, которую в лиге представляют семь команд. Таким образом общее количество переносов игр в регулярном чемпионате вплотную приблизилось к 40.



Свое решение НХЛ объясняет, в том числе «непостоянным характером» правил прохождения границы, применяемых в период обострения пандемии. Из-за этих правил уже возникали трудности с возвращением в США у некоторых клубов, чьи хоккеисты сдавали положительные тесты.



Ранее также появилась информация, что клуб «Детройт Ред Уингс» отправлен на карантин до 27 декабря. До этого на рождественский карантин сели «Нэшвилл Предаторс», «Бостон Брюинс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерс» и «Калгари Флеймс». Общее количество находящихся на самоизоляции из-за COVID-19 игроков лиги уже превысило сотню.



Осенью НХЛ предупреждала, что рассматривает 10 января как дедлайн для подтверждения участия в Олимпиаде. Отказ лиги от Олимпиады может стать серьезным ударом для ее организаторов.





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