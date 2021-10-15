Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ опубликован в СМИ

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15 октября 2021, 19:57 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В список вошли 150 спортсменов.



Сообщается, что в рейтинге указана базовая зарплата игроков без учетов бонусов и премий.



Лидерами стали:



1. Даррен Диц (защитник, «Барыс») – 100 млн руб.



2. Вадим Шипачев (нападающий, московское «Динамо») – 95 млн руб.



3-4. Теему Хартикайнен (нападающий, «Салават Юлаев»), Максим Шалунов (нападающий, ярославский «Локомотив») – 90 млн руб.



5-6. Филип Ларсен (защитник, «Салават Юлаев»), Юха Метсола (вратарь, «Салават Юлаев») – 80 млн. руб.



7-12. Рид Буше (нападающий, ярославский «Локомотив»), Стефан Да Коста (нападающий, «Автомобилист»), Алексей Марченко (защитник, ярославский «Локомотив»), Эдди Паскуале (вратарь, ярославский «Локомотив), Андре Петерссон (нападающий, ярославский «Локомотив»), Владимир Ткачев (нападающий, «Трактор») – 75 млн руб.





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