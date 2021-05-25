ЧМ по хоккею: полиция Риги начала проверку VIP-персон

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25 мая 2021, 20:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Полиция по городу Риги начала ведомственную проверку по возможному нарушению правил эпидемиологической безопасности на ЧМ. Как оказалось, известные люди Латвии: политики, послы находились в VIP-ложах на ЧМ.

До сих пор совершенно неясно насчет зрителей на ЧМ в Риге: может будут, а может и нет. Это касается исключительно простых зрителей. А вот известные функционеры Латвии уже посетили матчи.

Понятно, что на турнирах должны быть гости, но не столько же, чтобы это стало поводом для проверки. Есть привилегии, которые позволяют VIP-персонам наблюдать за игрой из зала.

Итак, в VIP-ложах были замечены: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, предприниматель Вилис Криштопанс, посол Канады в Латвии Кевин Рекс, живая легенда хоккея Хельмут Балдерис, президент Латвийского Олимпийского комитета Жорж Тикмерс, глава Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис и еще несколько гостей.

Напомним о том, что хоккейный турнир в Риге проходит в период пандемии, и есть определенные ограничения: ношение масок, не собираться большими группами на мероприятия, держать дистанция два метра друг от друга.

Данные правила, видимо, были нарушены… Впрочем, полиция Риги проведет проверку по данному факту.

Глава МИД Латвии Эдгврс Ринкевич заявил, что «он был приглашен на данное официальное мероприятие».

А почему собственно такие легенды, как Хельмут Балдерис не могут «живьем» увидеть ЧМ если привиты?

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