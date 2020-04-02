Опрос игроков НХЛ: в чём Овечкин и Панарин стали лучшими

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2 апреля 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Спорт-Экспресс

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В январе американский портал The Athletic опубликовал результаты ежегодного опроса почти половины хоккеистов лиги. Анонимное анкетирование прошли 392 игрока из 31 клуба. «Спорт-Экспресс» приводит три несерьезных пункта, в которых отмечены российские звезды.

«Игрок из другой команды, с которым хочется выпить пива»

В этом пункте капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обошел всех конкурентов. «Меня никто не спрашивал. Но я всегда готов. Все знают мой телефон. Пускай звонят, — отреагировал хоккеист.

«У какого хоккеиста лучшие соцсети?»

И вновь Александр Овечкин выбился в лидеры – 2,6 миллиона подписчиков в Twitter, 1,5 миллиона — в Instagram. Опередить его смог только защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан. У него 1,1 миллиона подписчиков в Twitter, 981 тысяча – в Instagram, 195 тысяч – Facebook, 56 тысяч – на YouTube-канале.

«У какого хоккеиста лучший никнейм (прозвище)?»

Здесь отметился Артемий «Хлебушек» Панарин. Впереди него – Томаш «Тунец» Татар из «Монреаля» и Давид «Паста» Пастрняк из «Бостона». Панарин получил прозвище Breadman (хлебник/булочник) после переезда в НХЛ в 2015 году. Причина в созвучности фамилии и производного от нее русского прозвища Панара с названием популярной американской сети пекарен Panera Bread. «Это приятно, потому что как-то по-доброму. Хлеб там, хлебушек. И даже вот ребята русские, все ведь знают мое прозвище, пишут мне в соцсетях личные сообщения – иногда, бывает, натыкаюсь, – и там весело всегда: «Булка, как сам?» или «Батон, как дела, как там в «Чикаго»?» Мне нравится, приятно», – отметил хоккеист.