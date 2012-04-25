Живая легенда хоккея Владислав Третьяк принимает поздравления с юбилеем

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25 апреля 2012, 22:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Звезда хоккея всемирной величины Владислав Третьяк принимает поздравления. Ему исполнилось 60. В списке его достижений — три олимпийских золота, 10 медалей высшей пробы чемпионатов мира и титул лучшего хоккеиста XX века.

Сегодня уже в качестве президента Федерации хоккея он продолжает делать все, чтобы наши спортсмены добивались ещё больших успехов.

Этот год для Третьяка юбилейный трижды. 40 лет суперсерии СССР-Канада, "рубиновая" свадьба с женой Татьяной и собственное шестидесятилетие, передают "Вести".

Правда, в его случае возраст –понятие относительное.

"Когда я был маленький, мне казалось, когда мне говорили, что это вот дядя или тетя 50-ти лет, я думал, это такие старые уже люди. Сейчас мне 60, а я чувствую себя лет на 40. Я не чувствую, что мне 60, и я думаю, что 60 – это самое профессиональное. Сейчас я уже много знаю, уже есть опыт", — говорит юбиляр.

Опыта столько, что чемпионские медали он измеряет даже не десятками, а килограммами. Если собрать все, понадобятся несколько коробок. Ведь в ворота сборной СССР он встал в призывном возрасте - в 18-летний Третьяк. Закончил играть по нынешним меркам рано – в тридцать два. Выиграв практически все. В прощальном матче он покидал лед под овации трибун и на плечах партнеров.

Но свою жизнь на до и после хоккея Третьяк не делит.

Сомнения были лишь один раз – когда не стало страны, в свитере которой он стал легендой.

"В 90-е годы все распалось, и был такой момент, что я даже не знал, что делать, понимаете. Потом я стал делать школы, потом я был консультантом в НХЛ. Я попробовал очень многое, и вот такое предложение –депутат Государственной думы – 8 лет тому назад. Я, в принципе, не хотел, потому что я не знал, что это за должность", — рассказывает Владислав Третьяк.

В новой должности помогли профессиональные навыки. Благотворительный фонд, строительство ледовых дворцов, международные турниры. Мальчишки, как и 40 лет назад, по-прежнему мечтают стать похожими на своего кумира.

На сегодняшнем шестидесятилетии гостей будет несколько сотен: бывшие соперники, нынешние коллеги, будут даже болельщики из Канады. Лоты с приглашениями разыгрывались на благотворительном аукционе. Но, как сказал сам юбиляр, главное для него – не подарки и поздравительные речи, а возможность самому сказать спасибо "золотой команде", тем, с кем он вместе играл.