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25 апреля 2012, 21:17 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта vesti.ru

Московский клуб "Динамо" в среду обыграл в гостях омский "Авангард" в седьмом матче финальной серии Континентальной хоккейной Лиги и выиграл Кубок Гагарина. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на 53-й минуте забросил чешский легионер "Динамо" Якуб Клепиш, сообщает Интерфакс.

Напомним, что в финальной серии "Динамо" одержало победу над "Авангардом" (4–3).

"АН" писали, что вратарь московского "Динамо" Александр Еременко, который пятый раз в карьере завоевал чемпионское звание, в среду признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.