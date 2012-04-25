КХЛ: сегодня назван самый ценный игрок Кубка Гагарина (ВИДЕО)

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25 апреля 2012, 20:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вратарь московского хоккейного клуба "Динамо" тридцатидвухлетний Александр Еременко, который пятый раз в карьере завоевал чемпионское звание, в среду признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

Голкипер "Динамо" провел в плей-офф 21 встречу, в которой его команда одержала 16 побед. На счету Еременко три "сухих" матча, в том числе седьмой поединок финальной серии.

Еременко в среду провел 12-ю игру в финале плей-офф за свою карьеру, установив рекорд для вратарей по этому показателю, подчеркивает портал Sportbox.ru.

Напомним, что в финальной серии "Динамо" одержало победу над "Авангардом" (4–3). "АН" писали, что в среду в последней игре финала в Омске бело-голубые выиграли с минимальным счетом (1:0).