//Спорт : Хоккей

22 апреля 2012, 23:07 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Омске в воскресенье завершился VI международный турнир детских хоккейных команд КХЛ — Кубок "Газпром нефти". Среди 16-ти клубов, принявших участие в соревновании, лучшим стал казанский "Ак Барс".

Второе место завоевал нижнекамский "Нефтехимик", а третье — "ЦСКА".

Битва за этот блестящий кубок длилась четыре дня и по накалу страстей ничуть не уступала взрослому хоккейному турниру, передаеют "Вести". Болельщики на трибунах не скупятся на эмоции, активно поддерживают свои команды. Накал страстей был и на льду: юные спортсмены бьются, что называется, за каждую шайбу.

За шесть лет Кубок "Газпром нефти" вырос в один из самых представительных детских турниров страны. В этом году в нем принимали участие сразу 16 команд. Все они были поделены на четыре группы с дальнейшим выходом сильнейших в плей-офф, как и в основном первенстве КХЛ.

В финале Кубка "Газпром нефти" сошлись казанский "Ак Барс" и нижнекамский "Нефтехимик". Итоговый счет составил 5:4.

Кроме официальных соревнований в рамках турнира проводились и мастер-классы для юных хоккеистов, встречи со звездами клубов КХЛ и ветеранами хоккея. Организаторы чемпионата особо отмечают, что для детей это хорошая возможность проявить себя. Ведь следующий этап — это уже игра за взрослую команду.