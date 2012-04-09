Главным тренером ярославского хоккейного кдуба "Локомотив" стал американец Том Роу. Об этом сообщаеся на сайте клуба. В последние годы Том Роу работал в тренерском штабе клуба НХЛ.

Он занимался подбором молодых игроков для команд.

Напомним, ярославский "Локомотив" пропустил сезон этого года в связи с авиакатастрофой, в которой погибли все основные игроки команды. В чемпионат КХЛ "Локомотив" намерен вернуться уже в следующем сезоне.