Прижизненный памятник поставили легендарному форварду Марио Лемье

В американском штате Пенсильвания накане рядом с новой домашней ареной "Питтсбурга Пингвинз" "Консоль Энерджи Сентр" состоялась торжественная церемония открытия бронзовой статуи в честь знаменитого нападающего "пингвинов" Марио Лемье.

На композиции запечатлён Лемье, который прорывается к воротам между двумя защитниками.

Композиция взята из реального эпизода матча с "Нью-Йорк Айлендерс" в 1988 году, когда Лемье проскользнул мимо Рича Пилона и Джеффа Нортона, забросив шайбу в ворота Келли Груди, переадют Вести. За свою карьеру экс-капитан "Питтсбурга" отметился 1723 очками и двумя Кубками Стэнли.