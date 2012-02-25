Андерсон: юбилей Суперсерии-1972 сблизит Россию и Канаду (ВИДЕО)

"За хоккей надо бороться", - процитировал в субботу прославленный российский тренер Владимир Юрзинов другого великого тренера — Анатолия Тарасова по окончании матча мегазвезд хоккея в московском "Мегаспорте".

Владимир Юрзинов, один из тренеров нашей команды, полагает, что такие яркие матчи, как субботняя игра хоккейных сборных СССР и мира, посвященная 40-летию знаменитой Суперсерии СССР-Канада, должны привлечь больше внимания к хоккею и его развитию в стране.

"Я счастлив, что приехало столько замечательных хоккеистов и тренеров, что мы все собрались. Сразу нахлынули воспоминания. Но ностальгия и встречи друзей — это хорошо, но главной победой будет, если благодаря этому мероприятию в хоккей придут больше детей и подростков", — сказал Юрзинов, сообщает ИТАР-ТАСС, заметив, нам можно брать пример с канадцев, которые очень заботятся о своей хоккейной молодежи.

Представитель команды звезд мира Гленн Андерсон заявил, что для него было огромной честью выйти на лед со многими коллегами по игре.

"Я с огромным уважением отношусь к советским и российским хоккеистам. Мы у них очень многому научились. Особенно я рад, что удалось лично сыграть против Александра Якушева, которым я восхищался еще в детстве", — сказал Андерсон.

"Надеюсь, что матч зрителям понравился. В любом случае он был очень зрелищным. И я надеюсь, что он послужит еще большему сближению двух стран — России и Канады. Я думаю, что когда друг против друга играют наши страны, это становится главным событием и там, и там", — добавил канадский хоккеист.

Александр Якушев, выразил удивление характеру игры.

"Я предполагал, что игра будет с оттенком шоу, но получилось иначе — никто не хотел уступать. Все старались в силу своей физической формы и возраста. Нападающие старались забить, вратари — не пропустить", — резюмировал Якушев.

"АН" писали, что в Москве в субботу состоялся матч, посвященный 40-летию хоккейной Суперсерии сборных СССР и Канады. Игра прошла во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке и завершилась победой СССР со счетом 7:5.

Хет-трик в этой игре сделал нападающий Павел Буре. Телеканал "Россия-2" вел трансляцию в прямом эфире.