В Москве в субботу состоялся матч, посвященный 40-летию хоккейной Суперсерии сборных СССР и Канады. Игра прошла во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке и завершилась победой СССР со счетом 7:5.

На церемонии открытия, которую телеканал телеканал "Россия 2" транслировал в прямом эфире, зрители почтили память участников Суперсерии, которые не дожили до 40-летнего юбилея.

В Москву приехали участники тех легендарных матчей участники Суперсерии, чтобы вновь выйти на лед.

Игра сборных звезд СССР и мира включала в себя три периода по 15 минут каждый. И в каждом из них звезды советского и мирового хоккея показали себя с самой лучшей стороны, порадовав болельщиков техничной и мобильной игрой. Обе команды отвечали атакой на атаку. А ярче всех на площадке выглядел форвард сборной СССР Павел Буре, отметившийся хет-триком.

Помимо Буре заброшенными шайбами отметились: Коваленко, Харламов, Каменский, Фетисов — у сборной СССР, Маклвейн — 2, Дуги, Роннинг и Адамс — у сборной мира.

Участниками матча 40-летия хоккейной Суперсерии стали звезды советского хоккея. Внушительно выглядел и состав сборной мира.

Не смогли приехать в Москву легендарные канадские хоккеисты Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Пол Коффи. Однако среди гостей праздника были знаменитые канадские ветераны Деннис Халл, Жан-Поль Паризе, Марсель Дионн, Дуглас Парк и главная звезда сборной Канады Фил Эспозито.

Суперсерия СССР — Канада 1972 года это хоккейная серия из 8 игр между сборными Советского Союза и Канады. Она стала событием мирового масштаба. За ней следили и в Канаде, и в Северной Америке, и в Европе.

Перед началом сезона 1972—1973 годов впервые в истории хоккея была организована серия матчей между лучшими профессионалами Канады и сборной Советского Союза. Первые четыре игры прошли в Канаде, остальные 4 - в Москве. В итоге сборная Канады одержала 4 победы, СССР - 3, одна встреча завершилась ничьей. Советская команда забросила 32 шайбы, канадская - 31.