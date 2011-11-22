//Спорт : Хоккей

22 ноября 2011, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги капитана команды "Трактор" Владимира Антипова освистали за агитацию в пользу "Единой России". "Трактор" в воскресенье, 20 ноября, играл с московским ЦСКА.

После финального свистка нападающий челябинской команды Антипов взял микрофон и произнес по бумажке короткую агитационную речь с призывом голосовать за "Единую Россию".

Болельщики после его фразы "мы любим губернатора" начали громко свистеть. Публика не утихала до тех пор, пока капитан "Трактора" не закончил читать, передает портал Neva24.

Антипов улыбнулся, сделал паузу, но договорил до конца. Его слова было трудно разобрать: речь почти полностью была заглушена свистом.

"АН" сообщали, как свистели на бое Емельяненко и Монсона зрители во время выступления премьер-министра РФ Владимира Путина.